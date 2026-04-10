UEFAカンファレンスリーグ欧州サッカー、ドイツ1部マインツの日本代表MF佐野海舟が決めた超絶ゴールに衝撃が広がっている。9日（日本時間10日）、UEFAカンファレンスリーグ準々決勝・第1戦で決めたのは味方とのパス交換から約40メートルの距離を突破し、右足一閃のミドル弾。度肝を抜く一発で、ファンを唖然とさせた。ストラスブール（フランス）を本拠地に迎えた一戦で魅せた。前半11分、ハーフウェーライン付近で相手からボ