現地５月３日に開催されたブンデスリーガ第31節のザンクトパウリ戦（２−１）で、マインツのMF佐野海舟が見事なボール奪取を披露。先制ゴールをお膳立てした。開始６分だった。敵陣で相手MFエリック・スミトに対して、猛プレスをかけてボールを奪うと、これがそのままシャラルド・ベッカーへのパスとなり、フィリップ・ティーツが決めた先制点の起点となった。この“神プレス”に、SNS上では、ファンから次のような声が上が