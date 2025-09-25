マーリンズ戦で今季5度目のマルチ本塁打

【MLB】フィリーズ ー マーリンズ（日本時間25日・フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が24日（日本時間25日）、本拠地でのマーリンズ戦で、第2打席の55号ソロに続き、第4打席でも1試合2本塁打となる56号ソロを放った。ナ・リーグ本塁打王争いでは、53本のドジャース・大谷翔平投手を3本差に突き放した。

この試合に「2番・指名打者」で出場したシュワーバーが2試合で3本目となる固め打ちを見せた。7回の第4打席では、ベジョソの直球を捉え、打った瞬間に確信する特大弾。飛距離468フィート（142.6メートル）で右中間の2階席まで飛び込んだ。3回の第2打席でもフルカウントからウェザーズの直球をバックスクリーンまで飛ばし、飛距離408フィート（約124.3メートル）のアーチをかけていた。

これで同日に敵地でダイヤモンドバックス戦を迎える大谷に対し、試合前で一気に3本差へ広げた。メジャー全体でもマリナーズのカル・ローリー捕手の58本に2本差とした。2006年にライアン・ハワードが放ったチーム記録の58本の更新も見えてきた。

シュワーバーは8月28日（同29日）のブレーブス戦でMLB史上21人目の1試合4本塁打を記録。以降は11試合連続ノーアーチと足踏みが続いたが、9月9日（同10日）のメッツ戦でリーグ最速で50号に乗せた。15日（同16日）のドジャース戦で3試合連続の53号を放つと、昨日の同戦で6試合ぶりの54号を記録していた。（Full-Count編集部）