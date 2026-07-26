マーリンズ
マーリンズは、MLBナショナルリーグ東地区所属のプロ野球チーム。本拠地はフロリダ州マイアミにあるマーリンズ・パーク。
2026年8月8日
-
イチロー氏がマリナーズOBの本塁打競争に参加し、柵越えを連発
イチロー氏が計7人の本塁打競争に参加し7本の柵越えで8点をマーク
フルカウント
-
エンゼルス・トラウトが35歳の誕生日に6度目のバースデー弾を放つ
日テレNEWS NNN
-
トラウトが35歳誕生日に19号ソロ、バースデー弾6本でMLB最多タイ記録
MLB公式記録でA・ロドリゲスらに並ぶ6本目のバースデー弾を記録した
スポーツ報知
2026年8月7日
2026年8月6日
2026年8月5日
-
元ドジャースコーチの息子2人が同日デビュー、うり二つの初本塁打を記録
父ロンバート・シニア氏の2人の息子が同日にデビューし初本塁打を記録
日テレNEWS NNN
-
ヤンキース有望株ロンバートがメジャーデビュー戦で初本塁打を放つ
8月4日のカージナルス戦で初打席から2打席目に初本塁打を放ち勝利に貢献した
スポニチアネックス
2026年8月2日
-
佐々木麟太郎がソフトバンクを断りMLBを選んだ理由とは
契約金はNPBの1億円に対しMLB8巡目の相場は約3500万円と低いが選択した
プレジデントオンライン
-
佐々木麟太郎がマーリンズに指名された背景に、スカウトが語る人間性の高さ
長打力は世界レベルだが守備や打率など複数の課題が残ると指摘される
ココカラネクスト
-
千賀が緊急先発、3失点8敗目も「リラックスして投げられた」と手応え
4回まで1安打無失点と好投したが5回に3失点し8敗目を喫した
スポニチアネックス