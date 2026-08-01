ダイヤモンドバックス
MLBナショナルリーグ西地区所属のプロ野球チーム。
2026年8月9日
2026年8月8日
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大谷擁するドジャースが7連敗、直近9年で2度目の大型連敗にファン悲鳴
THE ANSWER
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佐々木朗希のグラブが登板ごとに大きくなると米記者が指摘
米メディアは今季の最大の話題は登板ごとにグラブが大きくなることだと言及
フルカウント
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大谷翔平はノーヒット、佐々木朗希は6回2失点も最終回に逆転サヨナラ負け
FNNプライムオンライン
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ドジャース守護神ディアスが2試合連続で1回持たず、チームは7連敗
守護神ディアスが1点リードの9回に逆転サヨナラ2ランを浴びて失敗に終わった
日テレNEWS NNN
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守護神ディアスが逆転サヨナラ被弾、ドジャースが今季最悪の７連敗
9回に守護神ディアスがサヨナラ2ランを浴び逆転負けとなっている
スポーツ報知
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ドジャースのディアスが復帰後も不振、クローザー問題が2年連続で再燃
ディアスが九回1点リードから逆転サヨナラ2ランを被弾し試合を落とした
デイリースポーツ
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ドジャースが7連敗、守護神ディアスが復帰後4試合で4失点と不振
スポーツ報知
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ドジャースが悪夢の７連敗、ディアスが九回に逆転サヨナラ２ランを被弾
クローザーのディアスが九回に逆転サヨナラ2ランを被弾し試合を落とした
デイリースポーツ
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大谷翔平が満塁の好機で併殺打、ドジャースは勝ち越し点を奪えず
7回1死満塁の第4打席でニゴロ併殺打に倒れ、勝ち越し機を逃した
スポニチアネックス
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ドジャースのスネルが先発復帰へ、サイ・ヤング賞2回の実力者が戻る
左肘の関節遊離体でIL入りしていたが、マイナーでリハビリ登板を重ねてきた
フルカウント
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ヌートバーが大谷翔平らのドジャースと同地区に移籍「会えるのは楽しみ」
佐々木朗希・大谷翔平との対戦は「楽しみだが簡単ではない」と語った
スポーツ報知
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ヌートバーがDバックス移籍後初のドジャース戦、佐々木・山本と対戦へ
佐々木朗希と山本由伸の2人と対戦することを「打者として大変な仕事」と語った
スポニチアネックス
2026年8月7日
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6連敗中のドジャースが正念場、佐々木朗希がDバックス初戦に先発
初戦は佐々木朗希が先発し、地区首位固めへ「最初の答え」が求められる
ココカラネクスト
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ドジャース6連敗、佐々木朗希と山本由伸が連敗ストップの鍵を握る
日刊SPA!
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ドジャースがラッシング離脱で捕手陣に不安、V3達成への道が険しくなる
ラッシング捕手が右ヒジ靱帯損傷で今季中の捕手復帰は絶望的とみられる
東スポWEB
2026年8月6日
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6連敗中のドジャースが佐々木朗希を先発に立て、2位と8差の首位を守る
それでも2位ダイヤモンドバックスとは8ゲーム差をつけ圧倒的首位を維持
日テレNEWS NNN
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ダイヤモンドバックスに移籍のヌートバーが即先発、2四球を選ぶ
スポニチアネックス