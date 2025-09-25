東京・杉並区にある5階建てのマンションで火事があり、男女6人がけがをして病院に運ばれました。火元に住む女性は「モバイルバッテリーから火が出た」と話しているということです。

【写真を見る】「スマホ充電中にモバイルバッテリーから火が出た」商店街近くの5階建てマンションで火事 6人病院搬送…いずれも軽傷 東京・杉並区

近隣住民

「飛び起きて隣の窓を見たら真っ赤だったので。隣の自分たちのお家に燃え移るんじゃないかってくらい火の勢いがすごかったです」

警視庁などによりますと、きょう午前2時前、杉並区阿佐谷南にある5階建てマンションで、「スマートフォンを充電していたらモバイルバッテリーから火が出た」と2階の住人の女性から119番通報がありました。

消防車など29台が出動して消火活動にあたり、火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、2階の1室、およそ20平方メートルが焼けました。

火元に住む女性など男女あわせて6人が煙を吸うなどして気分が悪くなり病院に運ばれましたが、いずれも意識があり軽傷だということです。

住人の女性は「充電した状態で寝ていたところボンと音がしたので目が覚め、起きたら炎があがっていた」と話していて、警視庁と消防は原因を詳しく調べています。

現場は、東京メトロ・丸ノ内線の南阿佐ヶ谷駅から東におよそ200メートルの場所で、近くには商店街があります。