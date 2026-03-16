サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、透明カバー内にアクリルスタンドやフィギュアなどの小物を飾れる「推し活マウス（400-MAWB217BK）」を発売した。■デスクワーク中も推しと一緒に！ディスプレイスペース搭載本体後部に透明なカバーを備えたディスプレイスペースを搭載している。小型のアクリルスタンドやフィギュア、缶バッジなど、お気に入りの推しグッズをマウス内に忍ばせることが可能