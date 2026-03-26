モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」を展開するINFORICHが、モバイルバッテリー所有者300名を対象に行った調査で、正しい廃棄方法を「知らない」「知っているが実践していない」、発火・爆発のニュースを見て「不安を感じたことがある」、と答えた人がそれぞれ7割以上だったことが分かった。●その場所、大丈夫？ 保管場所トップは「他のものと一緒に収納」「モバイルバッテリー保管・廃棄に関する実態調