山善は、下駄箱やクローゼットなどの狭い空間での湿気対策に適した「ペルチェ式除湿機」を4月下旬から順次発売する。価格はオープンで、実勢価格は5980円前後。コンプレッサーを使わない静音設計と省スペース性を兼ね備え、梅雨シーズンを前に早めの湿気対策を求めるユーザーに向けた製品だ。●コンパクト設計で狭小空間にもすっきり設置同製品は、ペルチェ効果による冷却・結露の仕組みを採用した小型除湿機。幅を抑えたスリ