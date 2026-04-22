サンワサプライは4月20日、万が一の場合にも備えられる難燃モバイルバッテリーポーチ「IN-FP1BK（Sサイズ）」「IN-FP2BK（Mサイズ）」の2製品を発売した。価格はSサイズが2640円、Mサイズが3080円。●グラスファイバー素材を採用外装と内面にコーティングで延焼防ぐ新製品は、バッテリーが発火した際に炎が外に漏れにくくなる難燃ポーチ。内側と外側に難燃性に優れたグラスファイバー素材を採用し、ファスナーにも難燃素材を