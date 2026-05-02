コスメオタク編集者が本気で作った便利な「ショルダーバッグ」が宝島社から発売されました。（写真）保冷・保温機能付き♪優秀すぎる「ショルダーバッグ」今回は、実際に筆者がショルダーバッグを使ってみて、デザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします。コスメオタク編集者が本気で作った！保冷・保温機能付き「ショルダーバッグ 」を徹底レビュー『BRILMY 小物が迷子にならない！ 保冷・保温がかなうズボラに優し