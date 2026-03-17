近年、発火事故が数多く報告され危険性が指摘されているモバイルバッテリー。【写真】怖っ！モバイルバッテリーは何もしなくても発火可能性が…事故の多くは使用中、充電中に発生したものだが、今SNS上で大きな注目を集めているのはただ放置していただけのモバイルバッテリーが発火したという報告だ。「家で就寝中にモバイルバッテリーが突然発火した。 幸い燃え広がる前に自力鎮火出来たので、バッテリー3個消失しただけで済んだ