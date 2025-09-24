Ž¢¥ë¥Õ¥£¶¯ÅðÃÄŽ£ºÇ¹â´´Éô¤Î¹öÃæ¹ðÇò¡Ä¡Ö¹°è¶¯Åð»ö·ï¡×¤Î´´Éô¤¬¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¤Î¥¥ã¥é¤ÎÌ¾Á°¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿Ìõ
¶²¤í¤·¤¤¡Ä¥ë¥Õ¥£¤¿¤Á¤¬Î©¤Æ¤¿Ã¦¹ö·×²è¤Î¾×·â¤ÎÁ´ËÆ
º£Â¼Ëá¿Í¡Ê¤¤è¤È¡Ë¡Ê41¡Ë¤¬¼ýÍÆ½êÆâ¤Ç¤Î³ÐÀÃºÞ»ÈÍÑ¤Îºá¤ÇÄ¨È³Ë¼¤Ë¤Ö¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ü¥¹¡ÊÅÏîµÍ¥¼ùÈï¹ð¡Ê41¡Ë¡Ë¤ÈÆ£ÅÄÀ»Ìé¡Ê¤È¤·¤ä¡Ë¡Ê41¡Ë¤¬Æ°¤¤¤¿¡£º£Â¼¤ò½õ¤±¤ë¤Ù¤¯½êÄ¹¤ÈÄ¾ÃÌÈ½¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë½õ¤±½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²òÊü¤µ¤ì¤¿º£Â¼¤Ï£Ö£É£Ð¥ë¡¼¥à¤«¤é£Ó¤òÄÉ¤¤½Ð¤·¡¢¡Ö¥¥è¥È¥ë¡¼¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎäË¼¤È¥¥Ã¥Á¥ó´°È÷¤ÎÉô²°¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£
Æó¿Í¤Ë²¸µÁ¤ò´¶¤¸¤¿º£Â¼¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¹¤¿¤Á¤ÎºîÀïÄÌ¤ê¤Ë»ö¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÇÆ£ÅÄ¤¬º£Â¼¤Ë¤¢¤ë¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Æ£ÅÄ¤ÎÍ§¿Í¤Î´Ú¹ñ¿Í¤ò»È¤Ã¤ÆÎ¥Åç¤Î·ºÌ³½ê¤Ë°Ü¤ê¡¢¤½¤Î¸å¥³¥í¥ó¥Ó¥¢·ÐÍ³¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ØÆ¨Ë´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï°ì¿ÍÆ¬3000Ëü±ß¤Û¤É¤Î»ñ¶â¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¸å¤Î¶¯Åð»ö·ï¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ¨Ë´·×²è¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¤Þ¤º¡¢ÙÔÂ¤¤·¤¿½ÐÀ¸¾ÚÌÀ¾Ú¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀÒ¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤òºî¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¥Åç¤Î·ºÌ³½ê¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤«¤é½êÄ¹¤òÇã¼ý¤·¡¢³¤³°¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
º£Â¼¤ÏÆ£ÅÄ¤ÎÄó°Æ¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ë»ö¤¬±¿¤Ö¤È¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº¢¡¢¥Ü¥¹¤ÈÆ£ÅÄ¤Ïº£Â¼¤«¤é³ÐÀÃºÞ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼ê¸ý¤òÊ¹¤½Ð¤·¡¢º£Â¼¤Ë±¿Å¾»ñ¶â¤ò½Ð¤µ¤»¤ÆÌ©Í¢¤ò»î¤ß¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥Ü¥¹¤Ï»ä¤Ëº£Â¼¤Ø¡Ö£Ò¡×¡Êº¾µ½¤Î¼õ¤±»Ò¡Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëº£Â¼¤Ë£Ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢·ÐÈñ¤äÀ®²ÌÊó½·¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµñ¤ó¤À¡£»ä¤¬£Ò¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Ê¤É¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿°Ç¥Ð¥¤¥È¶È¼Ô¤«¤é»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤«¡¢º£Â¼¤Ï²¿ÅÙ¤â»ÙÊ§¤¤¤«¤éÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤³¤È¤òµÍ¤á¤Æ¡¢º£Â¼¤ÈÂç·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ç22Ç¯£¹·î¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÜ¤ê¤«¤é¡¢¡ÖÆ¨Ë´·×²è¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÆóÅÙ¤Èº£Â¼¤È¤Ï»Å»ö¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥Ü¥¹¤ÈÆ£ÅÄ¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥¹¤ÏÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¿¥¿¥¡Ê¶¯Åð¡Ë¤Ë¤Ï¿Í¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÀâÆÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ÅÄ¤Ï¡ÖÆ¨Ë´¥×¥é¥ó¤Î¼Â¹Ô¸å¡¢º£Â¼¤ò»¦¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤òÃ¥¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢Æ£ÅÄ¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤Ï£Ò¤È¼Â¹ÔÌò¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì°Ê¹ß¡¢Ä¾ÀÜ¡¢º£Â¼¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ£ÅÄ¤¬´Ö¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Åç¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ç22Ç¯£¹·îº¢¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶¯Åð¤Î·×²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶¯Åð¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³äÊ¬Ã´¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·×²èÎ©°Æ¤ä¾ðÊóÆþ¼ê¡¢»Ø¼¨Ìò¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ïº£Â¼¡£»Ø¼¨Ìò¤äÎ©°Æ¡¢Èï³²¶â¡Ê¶¯Åð¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¥«¥Í¡Ë¤Î´ÉÍý¤òÆ£ÅÄ¡£Î©°Æ¡¢»Ø¼¨¡¢Èï³²¶â¤ÎÁ÷¶â¤È´ÉÍý¤òÅÏîµ¡£°Ç¥Ð¥¤¥È¶È¼Ô¤È¤ÎÁë¸ý¡¢£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Î¼Â¹ÔÌò¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤ò¾®Åç¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£
¶¯Åð»þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¼ç¤Ê£Ó£Î£Ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤Ï¡¢º£Â¼¤¬¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤ä¡Ö¥ß¥Ä¥Ï¥·¡×¡£Æ£ÅÄ¤Ï¡Ö¥¥à¡×¡£ÅÏîµ¤Ï¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¡×¡£¾®Åç¤Ï¡ÖÇòÄ»¤¿¤Ä¤Ò¤³¡×¤Ê¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
º£Â¼¤¬¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿ÍýÍ³
º£Â¼¤ÏÌ¡²è¡Ø£Ï£Î£Å £Ð£É£Å£Ã£Å¡Ù¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¡£Âæ»ì¤â¥½¥é¤ÇÏÃ¤»¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢¤É¤Î´¬¤Ë¤É¤ó¤ÊÌ¾¸À¤ä¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â°Åµ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡Øº£Æü¤«¤é²¶¤Ï!!¡Ù¤â¹¥¤¤Ç¡¢¡Ö¥ß¥Ä¥Ï¥·¡×¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÌ¾»ú¤«¤é¡£¡ÖÇòÄ»¤¿¤Ä¤Ò¤³¡×¤Ï»ä¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ëÌ¡²è¤Ç¤¢¤ë¡Ø¿·½É¥¹¥ï¥ó¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤«¤é¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤«¤é¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£
·×²è¤Ï¿Ê¤à¤¬¡¢º£Â¼¤ÎÅÎÀñ¤Ê¡í¥Ó¥¸¥Í¥¹¡í¤ÏÇËÃ¾Â³¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Í¥¿¡Ê¶¯Åð¾ðÊó¡Ë¤ò½¦¤¤¡¢¤¿¤ÀÎ®¤¹¤À¤±¡£¤½¤ì¤¬º£Â¼¤Î»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤·¤¿¡£³ÐÀÃºÞÃæÆÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸µÍè¤ÎÅ¬Åö¤ÊÀ³Ê¤¬ºÒ¤¤¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º¾µ½¤â²¿·ï¤«¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤«¤Í¤¿Æ£ÅÄ¤¬¡Öº£Â¼¤¬¥À¥á¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢¥Ü¥¹¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¼«¿È¤â»Ø¼¨Ìò¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îº¢¡¢¥Ü¥¹¤Ï³ÐÀÃºÞÌ©Í¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î½àÈ÷¤ËÌ´Ãæ¤Ç¤·¤¿¡£
10·î¡¢½»¿Í¤Î½÷À¤é¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢3500Ëü±ß¤È¶â²ô¤Ê¤É¤òÃ¥¤¦¡Ö°ð¾ë»ö·ï¡×¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¾ÜºÙ¤òÃÎ¤ê¡¢Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¥Ü¥¹¤ËÍýÍ³¤òÌä¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÆ£ÅÄ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤¦¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤Î»ö·ï¤È¸å¤Î¡Ö¹Åç»ö·ï¡×¤òµ¡¤Ë¡¢»ä¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤¤¤º¤ìÂç¤¤Ê»´»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡×¤È¤¤¤¦Í½´¶¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡£°Ê¹ß¡¢ÌÀ³Î¤Ë´´Éô¤¿¤Á¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
11·î¤ËÆþ¤ë¤È´´Éô¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¥Ü¥¹¤ÈÆ£ÅÄ¤Ï¡¢¶¯Åð¤ÇÆÀ¤¿¥«¥Í¤ò³ÐÀÃºÞ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÃí(¤Ä)¤®¹þ¤ó¤À¡£¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¤òº£Â¼¤¬²¿ÅÙ¤â»î¤·¡¢¼Á¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿³ÐÀÃºÞ¤òÆüËÜ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÆÏ¤¤¤¿¥Ö¥Ä¤Ïµ¶Êª¡£»ÅÆþ¤ìÀè¤ËÖÈ(¤Ï)¤á¤é¤ì¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤È¥«¥Í¤À¤±ñÙ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¥Ó¥¯¡¼¥¿¥ó¤Ë¤¤¤¿¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤«¤é£±Ô¤Î³ÐÀÃºÞ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤â¡¢¤Þ¤¿¤â¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ç¤·¤¿¡£·ã¹·¤·¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤ò»É¤·¤Ë¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Â¼¤ÎÍÍ»Ò¤â´°Á´¤Ë¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢º¾µ½¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢ñÙ¤µ¤ì¤Æ¥«¥Í¤òÃ¥¤ï¤ìÂ³¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÝµÊ°¤òÀ²¤é¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ü¥¹¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿ÍºÊ¤ò¡¢Æ£ÅÄ¤Ï½Ð²ñ¤¤·Ï¥¢¥×¥ê¤ÇÊá¤Þ¤¨¤¿½÷¤ò¼ýÍÆ½êÆâ¤Ë¸Æ¤Ó¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ò¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ç»ÅÀÚ¤ê¡¢À¼¤ò²¡¤·»¦¤·¤Æ¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¹Ô°Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤¿¡Ç23Ç¯£±·î¡¢»à¼Ô¤Þ¤Ç½Ð¤·¤¿¡Ö¹ý¹¾»ö·ï¡×¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡£°Ê²¼¼¡¹æ¡Ë
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯£¹·î26Æü¹æ¤è¤ê
¼èºà¡¦Ê¸¡§·ªÅÄ ¥·¥á¥¤¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë