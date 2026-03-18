2月26日、ロックバンド「MY FIRST STORY」（以下、マイファス）が活動休止を発表し、ファンに衝撃を与えた。約1カ月が経ち、今度はマイファスのボーカル・Hiroの妻で女優の山本舞香に不穏な情報が取りざたされている。発端となったのは、3月17日の「文春オンライン」の報道だ。「山本さんが、所属事務所を近く退所する予定で、独立して個人事務所を設立する準備をしていると伝えられたのです。同誌には、2025年10月期の深夜ド