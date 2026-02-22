第1回「8＋3＝10」と答えた少年たちは「闇バイト」に応募した…いとも簡単に“個人情報”をトクリュウに送ってしまう“実行役”と「境界知能」「発達障害」の関係】からの続き──。なぜ闇バイトに応募する人間が跡を絶たず、凶暴・凶悪な犯罪に関与してしまうのか、疑問に感じる人も少なくないだろう。どう考えても「トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）」と関わりを持った時点で、人生を棒に振るのは明らかだからだ。（全2