「スタートアップ企業」のような印象性的なサービスを提供する店に女性を送り込み、その売り上げの一部を主な収益とするスカウト――。なかでも警察が組織の実態解明と壊滅に本腰を入れているのが、新宿・歌舞伎町を拠点に活動を始め、いまや国内最大規模といわれるトクリュウ型スカウト集団「ナチュラル」である。警察庁は2023年7月に「SNSや求人サイトを通じるなどして緩やかに結び付いたメンバー同士が役割を細分化させ、メ