カメラに向かって「バキューン！」４月15日朝の9時過ぎ。警視庁湾岸署から検察に向かうドレッドヘアの山口優空（ゆう）容疑者（20）は、なぜか車の中で大ハシャギだった。指ハートをしながら唇を「チュー」の形に突き出してみたり、片目をつぶり、両手をピストルの形にして「バキューン」とやってみたり。何が嬉しいのか報道のカメラの前でしきりにパフォーマンスをし続けていた。この様子をインフルエンサーの滝沢ガレソ氏は〈【