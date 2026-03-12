全国から寄せられる不気味な「画像」を基に、その背後に潜む不可解な体験を執筆するホラー漫画家・狐歪野ツッコ（こわいのつっこ）。怪談作家・梨も絶賛する新感覚ホラー『この画像を見てください』の単行本化を記念し、創作の裏側を直撃。 【漫画】『この画像を見てください』を読む 「わけのわからないものは、そのままに」独自の美学で「厭なズレ」や「視覚的な違和感」を描き出す著者に、作画へのこだわりから