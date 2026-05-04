「一度も怖いとか、やめたいって思わなかったんです」拘置所の接見室でそうこぼすのは、2025年に特殊詐欺の「受け子」として逮捕された高林翔也氏（仮名・33歳）だ。SNSで詐欺や強盗などの実行犯を募る「闇バイト」。かつては恐怖支配が“常識”だったが、高林氏との接見を通じて明らかになったのは、脅しも暴力もない、ホワイト企業さながらの管理実態だった。◆「無職を救う」甘い言葉に誘われて離婚、200万円の借金、そし