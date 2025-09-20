iPhoneはそのまま、通信費だけ下げたいです。格安SIMにするのが一番いいでしょうか？

iPhone はそのままがいい......。」 そんな方にとって、端末をそのまま使いながら通信費だけを 節約 できる 格安SIM は、最適な選択肢です。 本記事では、 iPhone はそのままで 格安SIM に乗り換えたときの 節約 効果、快適に使えるのか、などについて詳しく解説します。

iPhoneをそのまま使いたい場合、まず確認したいのが「SIMロック解除」です。

現在、販売されている多くのiPhoneはSIMフリーですが、ロックがかかっていることがあるため注意しましょう。SIMロックが解除されていないと、他社のSIMカードは使えません。

SIMロック解除が済んでいれば、格安SIM事業者が提供するSIMカードをiPhoneに挿すだけで利用できます。

つまり、端末は変えずに通信会社だけ乗り換えることが可能です。最新のiPhoneを購入せず通信費を下げたい人に、最適な方法です。



大手キャリアのスマホ料金は、基本料金や通話定額、オプションサービスが複雑に絡み合っています。結果として、使っていないサービスにも料金を払っているケースが多いです。

そこで、格安SIMを利用すれば、月額平均で3000円から5000円程度安くなります。

例えば大手キャリアの平均月額料金が7000円前後とすると、格安SIMなら2000円～4000円程度に抑えられます。年間では3万～6万円の節約になるため、家計に大きなゆとりが生まれます。

また、家族全員で格安SIMにまとめて乗り換えれば、割引が適用されるケースも多く、さらにお得です。



格安SIMでもiPhoneは快適に使える

格安SIMは大手キャリアの回線を借りてサービスを提供していることがほとんどのため、通信品質は、大手キャリアとほぼ同等です。

総務省の「通信市場の動向について」によると、格安SIM利用者の約7割が「通信品質に満足している」と回答しています。

普段使いのネット閲覧やSNS、動画視聴などで不便を感じることはほとんどありません。eSIM対応の格安SIMも増えており、iPhoneの設定も簡単に済みます。

ただし、キャリアメールや一部の付加サービスが利用できないことがあるため、事前に確認しましょう。乗り換え先のサポート体制やプラン内容を比較して選ぶことが重要です。



スマホ代の節約を考えると、新しい端末への買い替えも検討しがちですが、端末を変えずに通信費だけ見直す方法は、手軽で効果的です。

iPhoneは性能面でまだまだ現役で使えるモデルが多く、わざわざ買い替えなくても格安SIMに乗り換えるだけで月々の通信費を大幅に節約できます。

毎月の支払いを抑えられれば、年間で数万円の余裕が生まれ、ほかの生活費や趣味に回せるお金が増えるでしょう。

まずは、自分のiPhoneがSIMロック解除済みかを確認し、信頼できる格安SIM会社の料金プランやサービス内容をチェックしてみてください。今のiPhoneを使い続けながら、通信費だけを賢く節約できるでしょう。



出典

総務省 通信市場の動向について

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー