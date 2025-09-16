石破茂総理の退陣表明を受けて、“ポスト石破”を選ぶ自民党総裁選に向けた動きが活発化している。立憲民主党の野田佳彦代表は「まるで1年前の敗者復活戦のようだ」と評した。

【映像】1億回再生された小泉氏の牛丼動画（実際の映像）

出馬意向の5人。茂木敏充前幹事長（69）は、東大から丸紅、ハーバード大学大学院、マッキンゼーアンドカンパニーを経て、政界入りした。1993年の初当選時は日本新党で、同期は立憲野田夫代表や安倍晋三、岸田文雄両元総理、高市早苗氏らだ。

安倍政権での経済再生担当大臣では、日米貿易交渉でトランプ政権と対峙し、「タフ・ネゴシエーター」との異名が付いた。2024年の総裁選では、今回候補に挙がるメンバーでは最下位となる6位だった。

「コバホーク」こと小林鷹之元経済安保担当大臣（50）は、開成、東大、財務省、ハーバードを経た、保守陣営で期待の旗手だ。「基軸になっていかなければいけないのは、穏健な保守、開かれた保守、寛容な保守。もう1回、日本を世界の真ん中に立たせたい」と意気込む小林氏は、前回の総裁選に初出馬し、若手を中心に41の議員票を集め、5位となった。

茂木氏と当選同期である高市早苗元経済安保担当大臣（64）は、総裁選に過去2回出馬している。前回の総裁選では、第1回投票の議員票で、小泉進次郎農水大臣（75票）に次ぐ72票を獲得。党員・党友票の109票は、9人の候補者で最多だった。決選投票では21票差（石破氏215票、高市氏194票）で敗れたが、今回は“フルスペック型”の総裁選なので党員・党友の投票があり、有利と言われている。

また高市氏は、地方の後援会を積極的に回りつつ、動画配信も多用するなど、党員の支持層を発掘している。参政党や国民民主党に流れた岩盤支持者たちを、安倍氏譲りの保守政策で再び呼び戻せるかが焦点になっている。

林芳正官房長官（64）は、誕生日が1月19日であることから、「困ったときの119番」ピンチヒッターとして、辞任した閣僚の後任を多く務めてきた。実は政界屈指の音楽家で、外務大臣時代には“ピアノ外交”を展開したこともある。一見地味に見えるが、これまで農水、文科、外務などの主要閣僚に起用された実力派で、岸田・石破両政権で官房長官を務めてきた。前回総裁選では、“超辛口”な元衆院議員の田中真紀子氏が、唯一“日本の顔”として世界に出せる人物として、「賢いし経験もある。育ちもいい」と評価。高市・小泉に次ぐ4位となった。

“コメ問題の救世主”として登場した小泉進次郎農水大臣（44）は知名度、人気度が党内トップクラスで、高市氏の有力な対抗馬として、名前が挙がっている。高級車の中で、紅ショウガONの牛丼を食べる動画は、なんと約1億回再生された。総理に就任すれば、鳩山・福田ファミリーに続き、親子2代となる。

一方で、発言にはリスクがある。前回総裁選の出馬会見では「『あいつマシになったな』と思ってもらえるようにしたい」と発言。公開討論会では、カナダのトルドー首相と同い年であることから、「43歳、総理就任というトップ同士が、胸襟を開き、新たな未来志向の外交を切り開いていく」と発言。中国訪問の経験を聞かれて、「台湾は多くある」などと回答して話題になった。

改めて前回総裁選を振り返ると、候補者は9人で、うち5人が今回も出馬する。1回目の投票では、高市氏が181票、石破氏が154票と、高市氏の圧勝だった。今回は大幅に議員を減らしているなか、他の4人に集まった票が誰に流れるかが注目だ。

ジャーナリストの青山和弘氏は、今回の総裁選について「前回の9人の中から5人出る。顔ぶれが似ているのは間違いないが、全然違うポイントが2つある。1つは衆参両方の選挙で負けた後の総裁選だ。前回の時は衆議院も参議院も、自公与党が過半数を持っていたが、今回は持っていない。誰が総裁になっても、野党との連携をやらないといけない。もう1つは、今回なぜ選挙で負けたのかを総括して、『次はどういう総裁が自民党復活に良いのか』も考えなければいけない」と解説する。

わずか1年しか空いていないため、「党員のほとんどは変わっていないだろう。そのため前回の票は“基礎票”として参考になる。今回も議員票と党員票のフルスペックでやるため、党員票が多かった高市氏は有利になるが、問題は同じくらい党員票を取った石破氏の票がどこに行くかだ。『高市氏より石破氏の考えに近いだろう』と、小泉氏や林氏に乗れば、前回発言で失望された部分があっても、党員票を61票を取っている。小泉氏がトップに躍り出る可能性もあるから、選挙が始まってみないとわからない。ただ失言問題が今回も起きたとき、『安定感のある人がいい』となれば、高市氏や林氏、茂木氏、小林氏に分散する可能性もある」との見立てを示す。

そして、「議員票は前回小泉氏がトップで、分がある。高市氏と小泉氏が決選投票に残る可能性は高いが、今後政策をどう打ち出すのか。前回負けた理由が、小泉氏にも高市氏にもある。高市氏は右にエッジが立ちすぎた政策で、『党内融和ができるのか』『公明党からも拒否感があった』という不安から、石破氏に票が乗った。一方で小泉氏は経験不足や、発言の不安定さが指摘される部分がある。2人がこれをどう克服できるのか。克服できなければ、他の人に流れる可能性もある」とした。

今回の当選者は、石破氏の残りとなる2年が任期だ。そのため「今回はつなぎの人にして、小泉氏や小林氏は支える側に回り、経験を積んだ方がいいという声がある」そうだ。「小泉氏は環境と農水大臣だけで、党三役には2人とも入ったことがない。幹事長やもしくは外務大臣を経験した方がいいという人は、小泉氏周辺にもいた。不出馬論も出たが、本人は全くそう思っていなかった。チャンスがあれば出るということだが、それが凶と出るか吉と出るかはわからない」。

しかしながら、“解党的出直し”が求められている中で、「2年間をつなぎの誰か、つなぎと言っては失礼だが、（実績はあるが）林氏や茂木氏でいいのかという議論もあった」とする。

高市氏については「保守層から人気がある。今回参院選になぜ負けたのか。自民党の保守層が、参政党や国民民主党に流れてしまったからだ。その人々を取り返すことを優先するなら、高市氏はありだ。ただ一方で、前回負けた理由は右に極端に寄っていたことが、党内や公明党に敬遠され、マジョリティーを取れなかったから、仕方なく石破氏に入れたところもあるだろう」と評する。

「それを克服するためには、保守的な政策を緩めないといけないと言う側近もいる。例えば『靖国神社に行く』と明言せずに、『適切に判断する』にとどめておくとか。消費税減税も今回は打ち出さないなどもあるが、その場合に保守層から失望されるリスクもある。この辺の高市氏のハンドリングも焦点になる。（今までの高市氏では）マジョリティーにならないのではという懸念がある」

小林氏については「特徴をもっと出さないとダメだと思う。若くて新しいニューフェイスではあるが、小林氏になるとどんな日本になるのか。『世界のトップに立たせたい』と表明しているが、まだ特徴がない。入れる理由が“刷新感”だけだとちょっと厳しい。林氏や茂木氏には実績がある。このあとの出馬会見で、『この人はこの政策だ』と特徴が見えてくるかがポイントだ。小林氏の周辺に『そういうのを見せないとダメなんじゃない？』と言うと、『そうだ』と言っていた。何か考えてくるのだろう」と語る。

さらに、総裁選におけるキングメーカーにも触れて「総裁選レースは理屈では動かない。麻生太郎元総理がどうしても石破氏が嫌だったように、好き嫌いは大きい。岸田氏が茂木氏に対し『自分が総理の時に、幹事長として全く支えてくれなかった』と思っているため、推す可能性は低い。まだ同じ旧岸田派の林氏の方が近く、旧岸田派からも（林陣営に）応援が入っている」と説明。

そして、決選投票になった場合には、議員票がカギを握る。「議員票は最大公約数を作りやすい小泉氏。御しやすいと思われているため乗りやすい。そうしたところを高市氏が払拭できるか。『自分でも党内融和できる』と訴えられるかもポイントになってくる」。

総裁選を終えても、イバラ道が続く。「誰がなっても、野党のどこかと協力しないと、法案ひとつ通らない。厳しい総裁選びで、総裁になっても厳しい」と語った。

（『ABEMA的ニュースショー』より）