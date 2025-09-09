

政田サッカー場 岡山・東区升田

初のJ1の舞台で現在11位と堂々たる戦いを続けるサッカー・ファジアーノ岡山。リーグ戦も残り10試合となり、さらなる飛躍を狙います。

9日も厳しい暑さとなったファジアーノ岡山の練習拠点、政田サッカー場。選手たちはハーフコートでのミニゲームなどで約2時間、汗を流しました。

J1初挑戦となった今シーズン、ファジアーノはここまで28試合を戦い、11勝6分け11敗の勝ち点39。順位は11位で、J2降格圏とは勝ち点14を離しています。

（ファジアーノ岡山／木山隆之 監督）

「勝つ試合もあり、なかなか自分たちの力は出しているけど相手が上回って勝てない試合もありましたけど、その中で個々もチームも力を付けてきたと思う。約半分の順位にいられているのは決して悪くないと思う」

チームトップ・5ゴールを奪うのは、日本代表のピッチにも立った18歳のミッドフィールダー、佐藤龍之介。

（ファジアーノ岡山 MF／39 佐藤龍之介 選手）

「(Q.得点が奪えている要因は？）しっかりといい場所にいて決め切れていることかなと。あっという間に過ぎていっているので、振り返る余裕もないですけど、非常に濃密でいろいろなことが起きたシーズンかなと思っている」

8月はJ1昇格後初となる3連勝を飾ったものの、続く前節のアウェー京都戦では5失点の大敗。

ディフェンスリーダーの田上はシーズン当初から大事にする「ぶれないこと」を改めて強調します。

（ファジアーノ岡山 DF／18 田上大地 選手）

「チャレンジャーとして戦っていくスタンスは最後まで変わらない。いいことも悪いことも含めて楽しい時間・時期を過ごせていると思っている。残り10試合も楽しみながらやっていきたい」

初体験のJ1リーグも残り10試合。ファジアーノの次の試合は9月13日、ホームに名古屋を迎えます。

（ファジアーノ岡山 MF／39 佐藤龍之介 選手）

「1試合でも多く勝って上の順位にいきたいと思っているので、毎試合毎試合重みは変わらないと思っているので最後まで戦いたい」

（ファジアーノ岡山 DF／18 田上大地 選手）

「前節の大敗を払拭できるような、ファジアーノ岡山らしい試合を見せれるように自分たちも準備していくので、期待して待っていてほしい」