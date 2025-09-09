第1位は「ドラゴンボールZ」のブルマ！ 「2025年8月あみあみフィギュア月間ランキング」が公開
大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」の、2025年8月フィギュア予約ランキングを発表した。
本ランキングは2025年8月1日から8月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、自社独自の予約データ（予約数・金額など）を元にランキングを構成したもの。
今回の第1位はメガハウスの「デスクトップリアルマッコイ ドラゴンボールZ 03 ブルマ -限定復刻仕様版-」。第2位にアリスグリントの「喫茶ステラと死神の蝶『四季ナツメ』チャイナ服Ver.」、第3位にファット・カンパニーの「ウマ娘 シンデレラグレイ オグリキャップ」がそれぞれランクインしている。
第1位：デスクトップリアルマッコイ ドラゴンボールZ 03 ブルマ -限定復刻仕様版- 完成品フィギュア
メーカー:メガハウス
原作名：ドラゴンボール
発売月：2026年1月下旬予定
参考価格：8,580円
第2位：喫茶ステラと死神の蝶「四季ナツメ」チャイナ服Ver. 1/3.5スケール 完成品フィギュア
メーカー：アリスグリント
原作名：喫茶ステラと死神の蝶
発売月：2026年4月予定
参考価格：あみあみ限定版 39,600円/通常版 38,500円
※画像は「あみあみ限定版」のものになります。
第3位：ウマ娘 シンデレラグレイ オグリキャップ 1/7スケール 完成品フィギュア
メーカー：ファット・カンパニー
原作名：ウマ娘 シンデレラグレイ
発売月：2026年8月予定
参考価格：27,800円
第4位：Lucrea (ルクリア) 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ ロキシー 1/7スケール 完成品フィギュア
メーカー：メガハウス
原作名：無職転生
発売月：2026年3月予定
参考価格：26,950円
第5位：空想JKシリーズ JK-01バニーガール レナ 1/12スケール 完成品アクションフィギュア
メーカー：蝸之殼Snail Shell
発売月：2026年3月予定
参考価格：6,600円
第6位：Lucrea(ルクリア) 機動戦士ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ウイングガンダムゼロ EW 完成品フィギュア
メーカー：メガハウス
原作名：『VOCALOID』シリーズ
発売月：2026年6月予定
参考価格：27,500円
第7位：ブルーアーカイブ アコ メモリアルロビーver. 1/7 完成品フィギュア
メーカー：あみあみ
原作名：ブルーアーカイブ
発売月：2026年6月
参考価格：26,400円
第8位：S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト 『仮面ライダーゼッツ』
メーカー：BANDAI SPIRITS
原作名：仮面ライダーゼッツ
発売月：2025年12月
参考価格：7,150円
第9位：ブルーアーカイブ -Blue Archive- シロコ*テラー 1/7 完成品フィギュア
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原作名：ブルーアーカイブ
発売月：2026年9月
参考価格：23,800円
第10位：GGGシリーズ 機動戦士Zガンダム フォウ・ムラサメ -蘇るZの魂- 完成品フィギュア
メーカー：メガハウス
原作名：機動戦士Zガンダム
発売月：2026年2月下旬
参考価格：24,200円
第11位：KDcolle『魔法少女にあこがれて』 レオパルト 水着ver. 1/6スケール 完成品フィギュア
メーカー：KADOKAWA
原作名：魔法少女にあこがれて
発売月：2026年8月
参考価格：特装版 23,100円/通常版 22,000円
第12位：アズールレーン 樫野 ～フレッシュ＆スウィート！Ver.～ 1/4 完成品フィギュア
メーカー：アルファマックス
原作名：アズールレーン
発売月：2026年7月
参考価格：39,600円
第13位：キルラキル 纏流子 変身Ver. 1/7 完成品フィギュア
メーカー：グッドスマイルアーツ上海
原作名：キルラキル
発売月：2026年8月
参考価格：14,900円
第14位：ブルーアーカイブ -Blue Archive- アル 1/7 完成品フィギュア
メーカー：マックスファクトリー
原作名：ブルーアーカイブ
発売月：2026年10月
参考価格：24,000円
第15位：まいてつ Last Run！！ ハチロク 1/4.5 完成品フィギュア
メーカー：オーキッドシード
原作名：まいてつ
発売月：2026年2月
参考価格：29,920円
第16位：TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」 喜多川海夢 ハロウィンバニーVer. ノンスケールフィギュア
メーカー：アニプレックス
原作名：その着せ替え人形は恋をする
発売月：2026年2月
参考価格：4,800円
第17位：ねんどろいど ホロライブプロダクション 大空スバル サスペンダー衣装Ver.
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原作名：ホロライブ
発売月：2026年1月
参考価格：7,500円
第18位：魔女の旅々 イレイナ ～雨上がりの空～ 1/7 完成品フィギュア
メーカー：エレガント
原作名：魔女の旅々
発売月：2026年8月
参考価格：27,500円
第19位：ゼンレスゾーンゼロ アレクサンドリナ・セバスチャン 1/7 完成品フィギュア
メーカー：APEX
原作名：ゼンレスゾーンゼロ
発売月：2026年10月
参考価格：25,960円
第20位：初音ミク 15th Anniversary Ver. 1/7 完成品フィギュア（再販）
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原作名：『VOCALOID』シリーズ
発売月：2026年9月
参考価格：43,329円
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)2019 YUZUSOFT / JUNOS inc.
(C)久住太陽・杉浦理史＆Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会
(C)Cygames, Inc.
(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅱ」製作委員会
(C) SNAIL SHELL
(C)SOTSU・SUNRISE (C) Crypton Future Media， INC. www.piapro.net
(C) Oh-ami Inc.