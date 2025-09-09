【2025年8月あみあみフィギュア月間ランキング】 9月9日 公開

大網は、同社が運営するホビーショップ「あみあみ」の、2025年8月フィギュア予約ランキングを発表した。

本ランキングは2025年8月1日から8月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、自社独自の予約データ（予約数・金額など）を元にランキングを構成したもの。

今回の第1位はメガハウスの「デスクトップリアルマッコイ ドラゴンボールZ 03 ブルマ -限定復刻仕様版-」。第2位にアリスグリントの「喫茶ステラと死神の蝶『四季ナツメ』チャイナ服Ver.」、第3位にファット・カンパニーの「ウマ娘 シンデレラグレイ オグリキャップ」がそれぞれランクインしている。

第1位：デスクトップリアルマッコイ ドラゴンボールZ 03 ブルマ -限定復刻仕様版- 完成品フィギュア

メーカー:メガハウス

原作名：ドラゴンボール

発売月：2026年1月下旬予定

参考価格：8,580円

第2位：喫茶ステラと死神の蝶「四季ナツメ」チャイナ服Ver. 1/3.5スケール 完成品フィギュア

メーカー：アリスグリント

原作名：喫茶ステラと死神の蝶

発売月：2026年4月予定

参考価格：あみあみ限定版 39,600円/通常版 38,500円

※画像は「あみあみ限定版」のものになります。

第3位：ウマ娘 シンデレラグレイ オグリキャップ 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー：ファット・カンパニー

原作名：ウマ娘 シンデレラグレイ

発売月：2026年8月予定

参考価格：27,800円

第4位：Lucrea (ルクリア) 無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ ロキシー 1/7スケール 完成品フィギュア

メーカー：メガハウス

原作名：無職転生

発売月：2026年3月予定

参考価格：26,950円

第5位：空想JKシリーズ JK-01バニーガール レナ 1/12スケール 完成品アクションフィギュア

メーカー：蝸之殼Snail Shell

発売月：2026年3月予定

参考価格：6,600円

第6位：Lucrea(ルクリア) 機動戦士ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ウイングガンダムゼロ EW 完成品フィギュア

メーカー：メガハウス

原作名：『VOCALOID』シリーズ

発売月：2026年6月予定

参考価格：27,500円

第7位：ブルーアーカイブ アコ メモリアルロビーver. 1/7 完成品フィギュア

メーカー：あみあみ

原作名：ブルーアーカイブ

発売月：2026年6月

参考価格：26,400円

第8位：S.H.Figuarts 仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト 『仮面ライダーゼッツ』

メーカー：BANDAI SPIRITS

原作名：仮面ライダーゼッツ

発売月：2025年12月

参考価格：7,150円

第9位：ブルーアーカイブ -Blue Archive- シロコ*テラー 1/7 完成品フィギュア

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原作名：ブルーアーカイブ

発売月：2026年9月

参考価格：23,800円

第10位：GGGシリーズ 機動戦士Zガンダム フォウ・ムラサメ -蘇るZの魂- 完成品フィギュア

メーカー：メガハウス

原作名：機動戦士Zガンダム

発売月：2026年2月下旬

参考価格：24,200円

第11位：KDcolle『魔法少女にあこがれて』 レオパルト 水着ver. 1/6スケール 完成品フィギュア

メーカー：KADOKAWA

原作名：魔法少女にあこがれて

発売月：2026年8月

参考価格：特装版 23,100円/通常版 22,000円

第12位：アズールレーン 樫野 ～フレッシュ＆スウィート！Ver.～ 1/4 完成品フィギュア

メーカー：アルファマックス

原作名：アズールレーン

発売月：2026年7月

参考価格：39,600円

第13位：キルラキル 纏流子 変身Ver. 1/7 完成品フィギュア

メーカー：グッドスマイルアーツ上海

原作名：キルラキル

発売月：2026年8月

参考価格：14,900円

第14位：ブルーアーカイブ -Blue Archive- アル 1/7 完成品フィギュア

メーカー：マックスファクトリー

原作名：ブルーアーカイブ

発売月：2026年10月

参考価格：24,000円

第15位：まいてつ Last Run！！ ハチロク 1/4.5 完成品フィギュア

メーカー：オーキッドシード

原作名：まいてつ

発売月：2026年2月

参考価格：29,920円

第16位：TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」 喜多川海夢 ハロウィンバニーVer. ノンスケールフィギュア

メーカー：アニプレックス

原作名：その着せ替え人形は恋をする

発売月：2026年2月

参考価格：4,800円

第17位：ねんどろいど ホロライブプロダクション 大空スバル サスペンダー衣装Ver.

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原作名：ホロライブ

発売月：2026年1月

参考価格：7,500円

第18位：魔女の旅々 イレイナ ～雨上がりの空～ 1/7 完成品フィギュア

メーカー：エレガント

原作名：魔女の旅々

発売月：2026年8月

参考価格：27,500円

第19位：ゼンレスゾーンゼロ アレクサンドリナ・セバスチャン 1/7 完成品フィギュア

メーカー：APEX

原作名：ゼンレスゾーンゼロ

発売月：2026年10月

参考価格：25,960円

第20位：初音ミク 15th Anniversary Ver. 1/7 完成品フィギュア（再販）

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原作名：『VOCALOID』シリーズ

発売月：2026年9月

参考価格：43,329円

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)2019 YUZUSOFT / JUNOS inc.

(C)久住太陽・杉浦理史＆Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会

(C)Cygames, Inc.

(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生Ⅱ」製作委員会

(C) SNAIL SHELL

(C)SOTSU・SUNRISE (C) Crypton Future Media， INC. www.piapro.net

(C) Oh-ami Inc.