ザクザクチョコバー【材料】（15×15cm四角型 1台分）クッキー(市販品) 10枚卵 1個薄力粉 20gココアパウダー 10g粉糖 10gクルミ 20gチョコレート(板チョコレート) 1枚<飾り用>チョコペン(黒・白・ピンクなどお好みで) 適量アラザン 適量金箔(星型) 適量カラフルチョコスプレー 適量【下準備】1、薄力粉とココアパウダーは合わせて振るっておく。2、クルミは170℃に予熱しておいたオーブンで約3分ローストし、粗く刻んでおく。3、チョコレートは湯煎で溶かしておく。4、オーブンは170℃に予熱しておく。5、型にクッキングシートを敷いておく。【作り方】1、ビニール袋にクッキーを入れ、めん棒などで叩いて細かく砕き、ボウルに入れる。溶きほぐした卵、粉糖、薄力粉、ココアパウダー、クルミも加えて混ぜ合わせる。2、(1)に溶かしたチョコレートを加えて混ぜ合わせ、型に流し入れる。170℃に予熱しておいたオーブンで15〜20分焼く。3、焼き上がったら型から外し、粗熱が取れたら棒状にカットして冷ます。4、チョコペンやアラザン、金箔などでデコレーションして仕上げる。【このレシピのポイント・コツ】ここではガスオーブンを使用しています。オーブンにより、温度や焼き時間には違いがあるので、ふだんからお家のオーブンの癖を知っておくことをおすすめします。