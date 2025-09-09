“音”で食べたい！ASMRごはん・デザートレシピ10選【ザクザク編】人気1位はチョコバー！
ただ食べるだけでなく、音まで楽しむ「ASMR」がSNSで話題です。なかでも「ザクザク」という音は心地良く、聴いているだけで食欲をそそります。
今回は、そんなザクザク食感を実際に味わえる人気レシピをデザートからごはんまで幅広く集めました。
【人気No1】ザクザクチョコバー
ザクザクの歯応えがおいしいチョコバー。市販のプレーンクッキーに卵、粉糖などを混ぜるため、一から生地を作るより簡単です。カラフルなチョコスプレーやアラザンなどでデコレーションすると、プレゼントに喜ばれる一品の完成！
【香ばしい音がクセになる】ザクザクデザートレシピ4選
噛むたびに「ガリッ、ザクッ」と心地良い音が広がる、オートミールクッキーのレシピです。レーズン、クルミ、チョコチップを入れるため、1枚でも大満足の食べ応え。食物繊維が豊富で、朝食やおやつにも良いですよ。
市販のグラノーラの甘さが気になる方におすすめなのが、押し麦で作る自家製グラノーラです。甘みは少量のハチミツだけなので、レーズンやクルミ本来の風味がしっかり味わえます。砂糖控えめで、市販よりカロリーを抑えやすいのもメリット。鉄分やビタミンEなどの栄養が手軽に摂れるのもうれしいですね。
独特のザクザク食感が人気のビスコッティは、ほろ苦さが大人に人気のスイーツです。インスタントドライイーストを入れた生地を発酵させるのが、風味を豊かにするポイント。なまこ型に整えて焼き、冷めたら切り分けて低温でさらに焼くと、よりザクザクした食感に。そのままはもちろん、コーヒーやカフェオレに浸して食べても絶品です。
クッキーのザクザク食感と、しっとりなめらかなチーズケーキが織りなす格別なデザートレシピ。難しそうに見えますが、ボウルひとつで作れる手軽さが魅力です。ココアクッキーは手でランダムに割って散らすと、味も見た目もバランス良く仕上がります。
■【驚きの食感アレンジ】ザクザクごはん＆おかずレシピ2選
ASMRごはんの定番・油淋鶏は、香ばしい皮目が食欲を誘います。鶏もも肉の表面に片栗粉をからめてから揚げるのが、カリッと仕上げる秘訣。酢を効かせたネギソースは、旨みとコクが絶妙で、さっぱりと食べられます。辛いものが好きな方は、ソースに輪切りにした赤唐辛子を加えてくださいね。
スパイシーなタコミートをはさむことが多いトルティーヤに、ザクザクチキンをサンドするアレンジレシピ。せんべいやおかきを衣に使うことで、食感だけでなく、塩気や風味も加わります。しっとりもちもちのトルティーヤとの食感のコントラストが楽しく、ついつい手が伸びますよ。
■【あと一品に】ザクザク副菜＆おつまみレシピ3選
オムレツにキャベツを入れると、ザクザク＆パリパリに仕上がります。炒めてから卵液に入れて焼き上げるため、かさが減ってたっぷり食べられるのが良いですね。切り分けやすく、お弁当にもぴったり。ベーコンの代わりにツナを入れたり、コーン缶で彩りをプラスしたりと、自由にアレンジできます。
いつもと違う唐揚げを食べたいなら、おせんべいを衣に使ってみませんか？ おせんべいのザクザク感がやみつきになります。しょうゆや塩など、おせんべいの種類を変えるだけで、何通りもの味が試せるのも◎。下味の粉山椒がアクセントになり、ビールも日本酒も進みます。
シンプルなサラダにポテトチップスをトッピングするだけで、あっという間にASMRサラダの完成！ ポテトチップスの塩気と旨みが効いていて、お酒と好相性です。ドレッシングをかけるとしんなりしてしまうため、食べる直前にトッピングしてくださいね。
■ASMRごはん・デザートで「ザクザク」を楽しもう
聴いているだけで食欲が刺激される「ASMR」。今回は、ザクザク食感が際立つレシピをご紹介しました。心地良い音を楽しみながら食べれば、いつもの料理がもっとおいしく感じられるはず。お気に入りのレシピを見つけて、SNSでシェアしてみるのも良いですね。
(ともみ)
