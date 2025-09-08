¡Ú¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Î¹Í»¡¡Û¡ÖÆâ¸þ¤¤ËÌá¤Ã¤¿¡×¥¢¥á¥ê¥«¤È¡¢µÕÉ÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ëÆüËÜ
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¡ÖÄ©È¯Åª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó³×Ì¿·×²è¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤Î¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×À¯ºö¤Ë¤è¤êÊÝ¸î¼çµÁ¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¥¢¥á¥ê¥«¤È¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¼õ¤±¤ëÆüËÜ¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¶õÌÏÍÍ¤ÏÆü¡¹ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¨Àá¤Ï½ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯¼£¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¡½¡½¤½¤ó¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡ÖÆâ¸þ¤¤µ¡×¤Ï¡¢£´Ç¯¤´¤È¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤È¤¤¤¦ü¥¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½ü¥¤ä¡¢¥È¥é¥ó¥×¤È¤¤¤¦ü¥ÆÃ¼ì¤ÊÅ·µ¤ü¥¤À¤±¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢100Ç¯Ã±°Ì¤Îü¥½Û´Äü¥¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ª¥Ð¥ÞÀ¯¸¢¤ÇÂçÅýÎÎÆÃÊÌÊäº´´±¤òÌ³¤á¤¿¹ñºÝ´Ø·¸ÏÀ¤ÎÀìÌç²È¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¿¥¦¥óÂç³Ø¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥«¥×¥Á¥ã¥ó»á¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤ÎÌó80Ç¯¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ»ËÁ´ÂÎ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡ØÎã³°Åª¤ËÄ¹¤¤¹ñºÝ¼çµÁ¤Îµ¨Àá¡Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£Ã±ÆÈ¼çµÁ¡Ê¸ÉÎ©¼çµÁ¡Ë¤Ë²óµ¢¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÂç¹ñ¤Î¸½¾õ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦¹ñ²È¤Ï19À¤µªÁ°È¾°ÊÍè¡¢Âè5ÂåÂçÅýÎÎ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥â¥ó¥í¡¼¤¬·Ç¤²¤¿¡ÖÁê¸ßÉÔ´³¾Ä¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢³°¸ò¤è¤ê¤âÆâÀ¯¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè1¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¤³¤½»²Àï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÏºÆ¤ÓÃ±ÆÈ¼çµÁ¡¢¤½¤·¤ÆÈ¿°ÜÌ±¤Ë·¹¤¡¢¹ñºÝÏ¢ÌÁ¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬Âç¤¤¯Å¾´¹¤µ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¼Â¤Ï1941Ç¯¤ÎÆüËÜ·³¤Ë¤è¤ë¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÏ¢¹ç¹ñ¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¹ñºÝ¼çµÁ¤Î´ú¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢ÅìÀ¾ÎäÀï´ü°Ê¹ß¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î·Ù»¡¡×¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼º£¤½¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼çµÁ¡¦ÇÓ³°¼çµÁ¡¦Ã±ÆÈ¼çµÁ¤¬Áõ¤¤¤òÊÑ¤¨¤ÆºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
1930Ç¯Âå¤Ë¶²¹²¤«¤é·ÐºÑ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥Ç¥£¡¼¥ëÀ¯ºö¤ÎÄ¬Î®¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥½¥µ¥¨¥Æ¥£À¯ºö¤È¤·¤ÆÀï¸å¤Ë¤â·Ñ¾µ¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï¶µ°é¡¦´ðÁÃ¸¦µæ¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÄ¹´üÅª¤ÊÌÜÀþ¤ÇÅê»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²È¤¬ü¥Â¨»þÀ¤Î¤Ê¤¤À¯ºöü¥¤ËÂÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ»º³¬µé¤Ï¸ü¤ß¤òÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´ë¶È¤Î»ÍÈ¾´ü·è»»¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥µ¥¤¥¯¥ë¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤´¤È¤ËÂç¤¤¯¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¯¼£¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢Â¨»þÅª¤ËÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¼êÃÊ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¹½Â¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1980Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÎÀ¯ºö¤ä´ë¶È¹ÔÆ°¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ï¹ñÆâ¤Ç°ú¤¼õ¤±¤ë¤Ù¤ÉéÃ´¡ÊÄÂ¶â¿å½à¡¦¸ÛÍÑ¡¦ÀÇ¡¦ºÆÊ¬ÇÛ¡Ë¤ò¡Ö³°¡×¤Ø¤Ä¤±ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÙÂØÄ´À°¤ä´ØÀÇ¡¦À©ºÛ¡¢¥×¥é¥¶¹ç°Õ¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ëÆ±ÌÁ¹ñ¤Ø¤Î¥³¥¹¥È°ÜÅ¾¡¢°ÜÌ±¤Î³èÍÑ¤äÀ½Â¤¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥¹¤Ë¤è¤ëÄãÄÂ¶âÏ«Æ¯¤Î³°ÉôÄ´Ã£¡¢ÄÂ¾å¤²¤äµ»Ç½·ÁÀ®¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤Ï«Æ¯ÎÏÂåÂØ·¿¤Î¼«Æ°²½......¡£
½ù¡¹¤Ë¼Ò²ñ¤Î´ðÁÃÂÎÎÏ¤¬ºï¤é¤ì¡¢Ãæ´ÖÁØ¤¬Áé¤»¡¢Ë¡¤äÀ©ÅÙ¤Ø¤Î¿®Íê¤¬ËàÌ×¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æâ¸þ¤¡¦ÇÓ³°¡¦Ã±ÆÈ»Ö¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½»ä¤Ï¤½¤¦¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Æâ¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¶¯Îõ¤Ê¸þ¤«¤¤É÷¤¬Ä¾·â¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¿³°¼û¡¦»ñ¸»¡¦ËÉ±Ò......¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤òÊ¬»¶¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ë´Ø¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡¢ºÇ¤â´í¤¦¤¤ÁªÂò¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¹ñ¤ÎÀß·×¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¸Ä¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÂÔ¤ÄÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¡£¹Ô¤±¤ë¿Í¤Ï³¤³°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤±¤ì¤Ð¡¢¹ñÆâ¤Ç³°¹ñ¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¡£ü¥¤ª¾åü¥¤ÎÈß¸î¤òÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç¤«¤¸¤ò¼è¤ë¿Í¤¬Ì¤Íè¤ò³«¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£