キャロライン・レビット米ホワイトハウス報道官が第2子となる長女を出産した。レビット報道官は7日（現地時間）、自身のX（旧ツイッター）アカウントに娘を抱いた写真を投稿し、今月1日に娘が誕生し、名前は「ビビアナ」だと明かした。レビット報道官は「私たち家族は愛にあふれている」とし、「（娘は）とても健康で元気だ」と述べた。さらに、「妊娠期間中、祈りと応援を送ってくださったすべての方々に感謝する」とし、「この期