アメリカのトランプ大統領が5日に中断を表明したばかりのホルムズ海峡での船舶の通過支援作戦について、早ければ今週中にも再開されるとアメリカメディアが報じました。トランプ大統領は5日、ペルシャ湾内で足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦について、「イランとの交渉に大きな進展があった」として、中断を表明していました。これについてウォールストリート・ジャーナルは7日、アメリカ政府当局者な