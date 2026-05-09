ニューヨーク＝木瀬武】米国のトランプ政権は８日、世界各国・地域に課している一律１０％の「代替関税」を違法とした米国際貿易裁判所の判決を不服として、米連邦巡回区控訴裁判所に控訴した。国際貿易裁は７日、代替関税は法的根拠を欠くと指摘し、原告企業などに対する関税徴収を停止するよう命じていた。米通商代表部（ＵＳＴＲ）のグリア代表は８日、米ＦＯＸビジネスのインタビューで、国際貿易裁の判決は法解釈に誤り