2026年5月4日、韓国・マネートゥデイは「コスパ」を前面に押し出した中国製電気自動車（EV）が韓国市場を狙い撃ちしていると伝えた。米国など主要国の関税障壁が高くなる中、相対的にハードルの低い韓国が中国完成車メーカーの海外拡大拠点として浮上しているという。自動車業界によると、韓国のEV市場に定着したBYDに続き、吉利汽車（ジーリー）も韓国法人を設立済みで、プレミアムブランド「Zeekr（ジーカー）」のショールーム開