¡¡»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃæ³Ø1Ç¯À¸¡¦¿ùËÜÆàÄÐ(¤Ê¤Ä¤)¤µ¤ó(12)¡£À¤³¦Åª¥Ð¥ì¥¨¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¿·À±¤Ï¡¢·õÆ»¤È¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤ÇÃÃ¤¨¤¿ÂÎ´´¤òÉð´ï¤Ë¡¢2025Ç¯9·î¤«¤é¥â¥Ê¥³¤ÎÌ¾Ìç¹»¤ØÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£»ÍÆü»Ô¤«¤éÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯12ºÐ¤Î¿·À±
¡¡Èà½÷¤ÎÌ¾Á°¤ò»°½Å¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¤È¤É¤í¤«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢2025Ç¯4·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¥¿¥ó¥Ñ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¥æー¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊYAGP¡Ë¡×¡£
¼ã¼ê¥Ð¥ì¥¨¥À¥ó¥µー¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤Î¹ñºÝ¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢ÉôÌç¡Ê12ºÐ～14ºÐ¡Ë¤Ç¡¢ÆàÄÐ¤µ¤ó¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Ìó180¿Í¤ÎÃæ¤Ç¸«»ö1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆàÄÐ¤µ¤ó¡§
¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬1°Ì¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤Æ¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÆàÄÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢Í§Ã£¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë5ºÐ¤Ç¥Ð¥ì¥¨¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤«¤é¤ÏÃÏ¸µ¡¦»ÍÆü»Ô¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÄÌ¤¤¡¢¸½ºß¤â½µ5ÆüÎý½¬¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ýー¥º¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬ÂÎ´´¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¹¡£
ÆàÄÐ¤µ¤ó¡§
¡Ö²óÅ¾¤¹¤ë¤È¤¤ËÂÎ¤Î¼´¤¬É¬Í×¤Ç¡¢·õÆ»¤âÂÎ´´¡£¾¯¤·¤Ç¤âÍÙ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
·»¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ð¥ì¥¨¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ·õÆ»¤â5ºÐ¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÏÓÁ°¡£ÉñÍÙ¤ÈÉðÆ»¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç¤¹¡£
¢£¿Ê³ØÀè¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡È¥Ð¥ì¥¨¤ÎÅÔ¡É¥â¥Ê¥³
¡¡Å·ºÍ¾¯½÷¡¦ÆàÄÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î½Õ¤Ë°ìÂç·è¿´¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆàÄÐ¤µ¤ó¡§
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¤·¤Æ¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ê¥³¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¼¡¤ÎÉñÂæ¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¥â¥Ê¥³¡×¡£À¤³¦9¥«¹ñ¤Û¤É¤Î¥Ð¥ì¥¨³Ø¹»¤«¤éÍ¶¤¤¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¡¢2025Ç¯9·î¤«¤é¥â¥Ê¥³¤ÎÌ¾Ìç¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥°¥ìー¥¹¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Ø¡£ÌÂ¤¤¤ËÌÂ¤Ã¤¿Ëö¡¢²ÈÂ²¤ÈÎ¥¤ì¥Ð¥ì¥¨1ËÜ¤Ç¤Î³¤³°Î±³Ø¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÆàÄÐ¤µ¤ó¡§
¡ÖÎÀ¤Ç¤Î¥ëー¥ë¤¬50¸Ä¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ø¹»¤äÎÀ¤Ç¤Ï¿å°Ê³°°û¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤«¡£·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤á¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¢£Ì´¤ÏÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¤Ë
¡¡2025Ç¯7·î¡¢ÃÏ¸µ»ÍÆü»Ô¤ÇÆüËÜ¤òÎ¹Î©¤ÄÁ°¤ÎÈ¯É½²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤âÎÏ¶¯¤¤ÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆàÄÐ¤µ¤ó¤òÄ¹Ç¯¶µ¤¨¤ë»ØÆ³¼Ô¤Ï¡£
»ØÆ³¼Ô¤Î¾®¸¶Ë§Èþ¤µ¤ó¡§
¡Ö¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»Ò¤¬Íè¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£¥Ð¥ì¥¨¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÂÎ·Á¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁ´¤ÆÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡È¥Ð¥ì¥¨¤Î¿ÀÍÍ¤«¤é¤³¤ì¤À¤±¤Î¤â¤Î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤é¤â¤¦Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¤è¡É¤Ã¤Æ¡×
Î±³ØÍ½Äê¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥°¥ìー¥¹¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î¹»Ä¹¤â¡£
¥ë¥«¡¦¥Þ¥µ¥é¹»Ä¹¡§
¡ÖÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡£É½¸½ÎÏ¤¬Ë¤«¤Ç·Ú¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ÎÈâ¤ò¥Î¥Ã¥¯¤¹¤ëÆàÄÐ¤µ¤ó¤Î¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤Ï¡£
ÆàÄÐ¤µ¤ó¡§
¡Ö¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉñÂæ¤Î¿¿¤óÃæ¤ÇÍÙ¤ê¤¿¤¤¡×
»°½Å¡¦»ÍÆü»Ô¤«¤é¥â¥Ê¥³¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¡£12ºÐ¤Î¿·À±¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
2025Ç¯8·î22ÆüÊüÁ÷