軽やかで、ちょっぴり色っぽな“ランジェリーウェア”がこの春大活躍の予感…！そこで今回は、村瀬紗英と加藤ナナとともに、今季おすすめの「サテンワンピース」着こなしテクをご紹介します。“あえて”な組みあわせで抜け感を演出♡ 甘いだけじゃない、一枚上手な女みスタイルに注目です。糖度を引き算して着る【サテンワンピース】サテンワンピースの魅力は言わずもがな♡ 今季は辛口アウターや、オトナなボトムと組み