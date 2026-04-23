コロコロチキチキペッパーズのナダルが、7歳になる愛娘に多忙な習い事をさせている現状を明かし、その教育パパぶりでスタジオを驚かせた。【映像】「幼稚園から私立」ナダルの妻と娘『秘密のママ園』のABEMAビデオ限定動画「愚劣のパパ園」では、鬼越トマホークの金ちゃん、ナダル、モグライダーのともしげの3人が、子供の教育方針や進路について本音でトーク。ナダルは、現在長女が「ピアノ、英会話、バレエ、公文」と4つの習