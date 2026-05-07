流しのブルペンキャッチャー回顧録第８回岸孝之（楽天）東北学院大・岸孝之のことを教えてくれたのは、同じ「仙台六大学リーグ」の雄と言われていた東北福祉大の関係者だった。今でこそ仙台大がメキメキと頭角を現してきたが、当時は東北福祉大の独壇場。1989年春から、岸が大学３年時の2005年秋まで、リーグ戦34季連続優勝と圧倒的な強さを誇っていた。「とんでもないピッチャーになりますよ。そのうち、岸が投げる日は東北学