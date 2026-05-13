タレントで実業家の神田うのが、薄毛治療に通っていることをＳＮＳで明かした。「幼少期からのバレエのお団子ギュッギュッでオデコ（前髪）だけが薄い問題」と切り出し、「毛量多過ぎて梳いているのに、前だけが薄くてホント頭の毛量バランスは上手くいかないものですね…」「毛量多いのは美容室で梳いてもらえば良いですが生やしたい場合には医療の力を借りるしかないと思いました！！」と薄毛治療のクリニックに行ったこ