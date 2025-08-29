2025-26シーズンのCL組み合わせが決定！ 今季も「レアルvsマンC」「PSGvsバイエルン」などビッグマッチのほか、日本人対決も実現！
UEFAチャンピオンズリーグ（CL）の組み合わせ抽選会が28日に行われ、リーグフェーズを戦う全36チームの対戦相手が決定した。
CLは昨シーズンより「リーグフェーズ・決勝トーナメントプレーオフ制」にフォーマットが変更。36チームは4つのポットに振り分けられ、それぞれのポットから2チームずつと対戦し、ホーム4試合、アウェイ4試合の合計8試合を戦う1リーグ制となる。なお、リーグフェーズでは、同国対決は行われず、同一協会に所属するチームとの対戦は2試合に限定される。
リーグ戦の上位8チームはノックアウトステージへストレートイン。9位から24位までの16チームはホーム＆アウェイでのプレーオフを実施し、勝利した8チームがノックアウトステージに進出する。
今大会に出場する日本人選手は、バイエルンのDF伊藤洋輝、リヴァプールのMF遠藤航、フランクフルトのMF堂安律、トッテナム・ホットスパーのDF高井幸大、アヤックスのDF板倉滉、スポルティングのMF守田英正、スラヴィア・プラハのDF橋岡大樹、コペンハーゲンのDF鈴木淳之介、モナコのMF南野拓実と、9チームに所属する9選手となる。
昨シーズンもリーグフェーズから、ビッグマッチが目白押しとなったが、今シーズンもパリ・サンジェルマンvsバイエルンや、レアル・マドリードvsマンチェスター・シティが実現。今後の試合日程とキックオフ時間は8月30日に発表される見込みだ。
各チームの対戦相手は以下の通り。
【ポット1】
▼パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（H）：バイエルン（ドイツ）
P1（A）：バルセロナ（スペイン）
P2（H）：アタランタ（イタリア）
P2（A）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P3（H）：トッテナム・ホットスパー（イングランド）
P3（A）：スポルティング（ポルトガル）
P4（H）：ニューカッスル（イングランド）
P4（A）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
▼レアル・マドリード（スペイン）
P1（H）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（A）：リヴァプール（イングランド）
P2（H）：ユヴェントス（イタリア）
P2（A）：ベンフィカ（ポルトガル）
P3（H）：マルセイユ（フランス）
P3（A）：オリンピアコス（ギリシャ）
P4（H）：モナコ（フランス）
P4（A）：カイラト（カザフスタン）
▼マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（H）：ドルトムント（ドイツ）
P1（A）：レアル・マドリード（スペイン）
P2（H）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P2（A）：ビジャレアル（スペイン）
P3（H）：ナポリ（イタリア）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：ガラタサライ（トルコ）
P4（A）：モナコ（フランス）
▼バイエルン（ドイツ）
P1（H）：チェルシー（イングランド）
P1（A）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P2（H）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P2（A）：アーセナル（イングランド）
P3（H）：スポルティング（ポルトガル）
P3（A）：PSV（オランダ）
P4（H）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P4（A）：パフォス（キプロス）
▼リヴァプール（イングランド）
P1（H）：レアル・マドリード（スペイン）
P1（A）：インテル（イタリア）
P2（H）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P2（A）：フランクフルト（ドイツ）
P3（H）：PSV（オランダ）
P3（A）：マルセイユ（フランス）
P4（H）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P4（A）：ガラタサライ（トルコ）
▼インテル（イタリア）
P1（H）：リヴァプール（イングランド）
P1（A）：ドルトムント（ドイツ）
P2（H）：アーセナル（イングランド）
P2（A）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P3（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P3（A）：アヤックス（オランダ）
P4（H）：カイラト（カザフスタン）
P4（A）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
▼チェルシー（イングランド）
P1（H）：バルセロナ（スペイン）
P1（A）：バイエルン（ドイツ）
P2（H）：ベンフィカ（ポルトガル）
P2（A）：アタランタ（イタリア）
P3（H）：アヤックス（オランダ）
P3（A）：ナポリ（イタリア）
P4（H）：パフォス（キプロス）
P4（A）：カラバフ（アゼルバイジャン）
▼ドルトムント（ドイツ）
P1（H）：インテル（イタリア）
P1（A）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P2（H）：ビジャレアル（スペイン）
P2（A）：ユヴェントス（イタリア）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：トッテナム・ホットスパー（イングランド）
P4（H）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
P4（A）：コペンハーゲン（デンマーク）
▼バルセロナ（スペイン）
P1（H）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（A）：チェルシー（イングランド）
P2（H）：フランクフルト（ドイツ）
P2（A）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P3（H）：オリンピアコス（ギリシャ）
P3（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P4（H）：コペンハーゲン（デンマーク）
P4（A）：ニューカッスル（イングランド）
【ポット2】
▼アーセナル（イングランド）
P1（H）：バイエルン（ドイツ）
P1（A）：インテル（イタリア）
P2（H）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P2（A）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P3（H）：オリンピアコス（ギリシャ）
P3（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P4（H）：カイラト（カザフスタン）
P4（A）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
▼レヴァークーゼン（ドイツ）
P1（H）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（A）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P2（H）：ビジャレアル（スペイン）
P2（A）：ベンフィカ（ポルトガル）
P3（H）：PSV（オランダ）
P3（A）：オリンピアコス（ギリシャ）
P4（H）：ニューカッスル（イングランド）
P4（A）：コペンハーゲン（デンマーク）
▼アトレティコ・マドリード（スペイン）
P1（H）：インテル（イタリア）
P1（A）：リヴァプール（イングランド）
P2（H）：フランクフルト（ドイツ）
P2（A）：アーセナル（イングランド）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：PSV（オランダ）
P4（H）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P4（A）：ガラタサライ（トルコ）
▼ベンフィカ（ポルトガル）
P1（H）：レアル・マドリード（スペイン）
P1（A）：チェルシー（イングランド）
P2（H）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P2（A）：ユヴェントス（イタリア）
P3（H）：ナポリ（イタリア）
P3（A）：アヤックス（オランダ）
P4（H）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P4（A）：ニューカッスル（イングランド）
▼アタランタ（イタリア）
P1（H）：チェルシー（イングランド）
P1（A）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P2（H）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P2（A）：フランクフルト（ドイツ）
P3（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P3（A）：マルセイユ（フランス）
P4（H）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
P4（A）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
▼ビジャレアル（スペイン）
P1（H）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（A）：ドルトムント（ドイツ）
P2（H）：ユヴェントス（イタリア）
P2（A）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P3（H）：アヤックス（オランダ）
P3（A）：トッテナム・ホットスパー（イングランド）
P4（H）：コペンハーゲン（デンマーク）
P4（A）：パフォス（キプロス）
▼ユヴェントス（イタリア）
P1（H）：ドルトムント（ドイツ）
P1（A）：レアル・マドリード（スペイン）
P2（H）：ベンフィカ（ポルトガル）
P2（A）：ビジャレアル（スペイン）
P3（H）：スポルティング（ポルトガル）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：パフォス（キプロス）
P4（A）：モナコ（フランス）
▼フランクフルト（ドイツ）
P1（H）：リヴァプール（イングランド）
P1（A）：バルセロナ（スペイン）
P2（H）：アタランタ（イタリア）
P2（A）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P3（H）：トッテナム・ホットスパー（イングランド）
P3（A）：ナポリ（イタリア）
P4（H）：ガラタサライ（トルコ）
P4（A）：カラバフ（アゼルバイジャン）
▼クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P1（H）：バルセロナ（スペイン）
P1（A）：バイエルン（ドイツ）
P2（H）：アーセナル（イングランド）
P2（A）：アタランタ（イタリア）
P3（H）：マルセイユ（フランス）
P3（A）：スポルティング（ポルトガル）
P4（H）：モナコ（フランス）
P4（A）：カイラト（カザフスタン）
【ポット3】
▼トッテナム・ホットスパー（イングランド）
P1（H）：ドルトムント（ドイツ）
P1（A）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P2（H）：ビジャレアル（スペイン）
P2（A）：フランクフルト（ドイツ）
P3（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：コペンハーゲン（デンマーク）
P4（A）：モナコ（フランス）
▼PSV（オランダ）
P1（H）：バイエルン（ドイツ）
P1（A）：リヴァプール（イングランド）
P2（H）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P2（A）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P3（H）：ナポリ（イタリア）
P3（A）：オリンピアコス（ギリシャ）
P4（H）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P4（A）：ニューカッスル（イングランド）
▼アヤックス（オランダ）
P1（H）：インテル（イタリア）
P1（A）：チェルシー（イングランド）
P2（H）：ベンフィカ（ポルトガル）
P2（A）：ビジャレアル（スペイン）
P3（H）：オリンピアコス（ギリシャ）
P3（A）：マルセイユ（フランス）
P4（H）：ガラタサライ（トルコ）
P4（A）：カラバフ（アゼルバイジャン）
▼ナポリ（イタリア）
P1（H）：チェルシー（イングランド）
P1（A）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P2（H）：フランクフルト（ドイツ）
P2（A）：ベンフィカ（ポルトガル）
P3（H）：スポルティング（ポルトガル）
P3（A）：PSV（オランダ）
P4（H）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P4（A）：コペンハーゲン（デンマーク）
▼スポルティング（ポルトガル）
P1（H）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（A）：バイエルン（ドイツ）
P2（H）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P2（A）：ユヴェントス（イタリア）
P3（H）：マルセイユ（フランス）
P3（A）：ナポリ（イタリア）
P4（H）：カイラト（カザフスタン）
P4（A）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
▼オリンピアコス（ギリシャ）
P1（H）：レアル・マドリード（スペイン）
P1（A）：バルセロナ（スペイン）
P2（H）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P2（A）：アーセナル（イングランド）
P3（H）：PSV（オランダ）
P3（A）：アヤックス（オランダ）
P4（H）：パフォス（キプロス）
P4（A）：カイラト（カザフスタン）
▼スラヴィア・プラハ（チェコ）
P1（H）：バルセロナ（スペイン）
P1（A）：インテル（イタリア）
P2（H）：アーセナル（イングランド）
P2（A）：アタランタ（イタリア）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：トッテナム・ホットスパー（イングランド）
P4（H）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
P4（A）：パフォス（キプロス）
▼ボデ／グリムト（ノルウェー）
P1（H）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（A）：ドルトムント（ドイツ）
P2（H）：ユヴェントス（イタリア）
P2（A）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P3（H）：トッテナム・ホットスパー（イングランド）
P3（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P4（H）：モナコ（フランス）
P4（A）：ガラタサライ（トルコ）
▼マルセイユ（フランス）
P1（H）：リヴァプール（イングランド）
P1（A）：レアル・マドリード（スペイン）
P2（H）：アタランタ（イタリア）
P2（A）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P3（H）：アヤックス（オランダ）
P3（A）：スポルティング（ポルトガル）
P4（H）：ニューカッスル（イングランド）
P4（A）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
【ポット4】
▼コペンハーゲン（デンマーク）
P1（H）：ドルトムント（ドイツ）
P1（A）：バルセロナ（スペイン）
P2（H）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P2（A）：ビジャレアル（スペイン）
P3（H）：ナポリ（イタリア）
P3（A）：トッテナム・ホットスパー（イングランド）
P4（H）：カイラト（カザフスタン）
P4（A）：カラバフ（アゼルバイジャン）
▼モナコ（フランス）
P1（H）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（A）：レアル・マドリード（スペイン）
P2（H）：ユヴェントス（イタリア）
P2（A）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P3（H）：トッテナム・ホットスパー（イングランド）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：ガラタサライ（トルコ）
P4（A）：パフォス（キプロス）
▼ガラタサライ（トルコ）
P1（H）：リヴァプール（イングランド）
P1（A）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P2（H）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P2（A）：フランクフルト（ドイツ）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：アヤックス（オランダ）
P4（H）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P4（A）：モナコ（フランス）
▼ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P1（H）：インテル（イタリア）
P1（A）：バイエルン（ドイツ）
P2（H）：アタランタ（イタリア）
P2（A）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P3（H）：マルセイユ（フランス）
P3（A）：PSV（オランダ）
P4（H）：ニューカッスル（イングランド）
P4（A）：ガラタサライ（トルコ）
▼カラバフ（アゼルバイジャン）
P1（H）：チェルシー（イングランド）
P1（A）：リヴァプール（イングランド）
P2（H）：フランクフルト（ドイツ）
P2（A）：ベンフィカ（ポルトガル）
P3（H）：アヤックス（オランダ）
P3（A）：ナポリ（イタリア）
P4（H）：コペンハーゲン（デンマーク）
P4（A）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
▼アスレティック・ビルバオ（スペイン）
P1（H）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（A）：ドルトムント（ドイツ）
P2（H）：アーセナル（イングランド）
P2（A）：アタランタ（イタリア）
P3（H）：スポルティング（ポルトガル）
P3（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P4（H）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P4（A）：ニューカッスル（イングランド）
▼ニューカッスル（イングランド）
P1（H）：バルセロナ（スペイン）
P1（A）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P2（H）：ベンフィカ（ポルトガル）
P2（A）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P3（H）：PSV（オランダ）
P3（A）：マルセイユ（フランス）
P4（H）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
P4（A）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
▼パフォス（キプロス）
P1（H）：バイエルン（ドイツ）
P1（A）：チェルシー（イングランド）
P2（H）：ビジャレアル（スペイン）
P2（A）：ユヴェントス（イタリア）
P3（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P3（A）：オリンピアコス（ギリシャ）
P4（H）：モナコ（フランス）
P4（A）：カイラト（カザフスタン）
▼カイラト（カザフスタン）
P1（H）：レアル・マドリード（スペイン）
P1（A）：インテル（イタリア）
P2（H）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P2（A）：アーセナル（イングランド）
P3（H）：オリンピアコス（ギリシャ）
P3（A）：スポルティング（ポルトガル）
P4（H）：パフォス（キプロス）
P4（A）：コペンハーゲン（デンマーク）
CLは昨シーズンより「リーグフェーズ・決勝トーナメントプレーオフ制」にフォーマットが変更。36チームは4つのポットに振り分けられ、それぞれのポットから2チームずつと対戦し、ホーム4試合、アウェイ4試合の合計8試合を戦う1リーグ制となる。なお、リーグフェーズでは、同国対決は行われず、同一協会に所属するチームとの対戦は2試合に限定される。
今大会に出場する日本人選手は、バイエルンのDF伊藤洋輝、リヴァプールのMF遠藤航、フランクフルトのMF堂安律、トッテナム・ホットスパーのDF高井幸大、アヤックスのDF板倉滉、スポルティングのMF守田英正、スラヴィア・プラハのDF橋岡大樹、コペンハーゲンのDF鈴木淳之介、モナコのMF南野拓実と、9チームに所属する9選手となる。
昨シーズンもリーグフェーズから、ビッグマッチが目白押しとなったが、今シーズンもパリ・サンジェルマンvsバイエルンや、レアル・マドリードvsマンチェスター・シティが実現。今後の試合日程とキックオフ時間は8月30日に発表される見込みだ。
各チームの対戦相手は以下の通り。
【ポット1】
▼パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（H）：バイエルン（ドイツ）
P1（A）：バルセロナ（スペイン）
P2（H）：アタランタ（イタリア）
P2（A）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P3（H）：トッテナム・ホットスパー（イングランド）
P3（A）：スポルティング（ポルトガル）
P4（H）：ニューカッスル（イングランド）
P4（A）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
▼レアル・マドリード（スペイン）
P1（H）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（A）：リヴァプール（イングランド）
P2（H）：ユヴェントス（イタリア）
P2（A）：ベンフィカ（ポルトガル）
P3（H）：マルセイユ（フランス）
P3（A）：オリンピアコス（ギリシャ）
P4（H）：モナコ（フランス）
P4（A）：カイラト（カザフスタン）
▼マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（H）：ドルトムント（ドイツ）
P1（A）：レアル・マドリード（スペイン）
P2（H）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P2（A）：ビジャレアル（スペイン）
P3（H）：ナポリ（イタリア）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：ガラタサライ（トルコ）
P4（A）：モナコ（フランス）
▼バイエルン（ドイツ）
P1（H）：チェルシー（イングランド）
P1（A）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P2（H）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P2（A）：アーセナル（イングランド）
P3（H）：スポルティング（ポルトガル）
P3（A）：PSV（オランダ）
P4（H）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P4（A）：パフォス（キプロス）
▼リヴァプール（イングランド）
P1（H）：レアル・マドリード（スペイン）
P1（A）：インテル（イタリア）
P2（H）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P2（A）：フランクフルト（ドイツ）
P3（H）：PSV（オランダ）
P3（A）：マルセイユ（フランス）
P4（H）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P4（A）：ガラタサライ（トルコ）
▼インテル（イタリア）
P1（H）：リヴァプール（イングランド）
P1（A）：ドルトムント（ドイツ）
P2（H）：アーセナル（イングランド）
P2（A）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P3（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P3（A）：アヤックス（オランダ）
P4（H）：カイラト（カザフスタン）
P4（A）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
▼チェルシー（イングランド）
P1（H）：バルセロナ（スペイン）
P1（A）：バイエルン（ドイツ）
P2（H）：ベンフィカ（ポルトガル）
P2（A）：アタランタ（イタリア）
P3（H）：アヤックス（オランダ）
P3（A）：ナポリ（イタリア）
P4（H）：パフォス（キプロス）
P4（A）：カラバフ（アゼルバイジャン）
▼ドルトムント（ドイツ）
P1（H）：インテル（イタリア）
P1（A）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P2（H）：ビジャレアル（スペイン）
P2（A）：ユヴェントス（イタリア）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：トッテナム・ホットスパー（イングランド）
P4（H）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
P4（A）：コペンハーゲン（デンマーク）
▼バルセロナ（スペイン）
P1（H）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（A）：チェルシー（イングランド）
P2（H）：フランクフルト（ドイツ）
P2（A）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P3（H）：オリンピアコス（ギリシャ）
P3（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P4（H）：コペンハーゲン（デンマーク）
P4（A）：ニューカッスル（イングランド）
【ポット2】
▼アーセナル（イングランド）
P1（H）：バイエルン（ドイツ）
P1（A）：インテル（イタリア）
P2（H）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P2（A）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P3（H）：オリンピアコス（ギリシャ）
P3（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P4（H）：カイラト（カザフスタン）
P4（A）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
▼レヴァークーゼン（ドイツ）
P1（H）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（A）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P2（H）：ビジャレアル（スペイン）
P2（A）：ベンフィカ（ポルトガル）
P3（H）：PSV（オランダ）
P3（A）：オリンピアコス（ギリシャ）
P4（H）：ニューカッスル（イングランド）
P4（A）：コペンハーゲン（デンマーク）
▼アトレティコ・マドリード（スペイン）
P1（H）：インテル（イタリア）
P1（A）：リヴァプール（イングランド）
P2（H）：フランクフルト（ドイツ）
P2（A）：アーセナル（イングランド）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：PSV（オランダ）
P4（H）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P4（A）：ガラタサライ（トルコ）
▼ベンフィカ（ポルトガル）
P1（H）：レアル・マドリード（スペイン）
P1（A）：チェルシー（イングランド）
P2（H）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P2（A）：ユヴェントス（イタリア）
P3（H）：ナポリ（イタリア）
P3（A）：アヤックス（オランダ）
P4（H）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P4（A）：ニューカッスル（イングランド）
▼アタランタ（イタリア）
P1（H）：チェルシー（イングランド）
P1（A）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P2（H）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P2（A）：フランクフルト（ドイツ）
P3（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P3（A）：マルセイユ（フランス）
P4（H）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
P4（A）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
▼ビジャレアル（スペイン）
P1（H）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（A）：ドルトムント（ドイツ）
P2（H）：ユヴェントス（イタリア）
P2（A）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P3（H）：アヤックス（オランダ）
P3（A）：トッテナム・ホットスパー（イングランド）
P4（H）：コペンハーゲン（デンマーク）
P4（A）：パフォス（キプロス）
▼ユヴェントス（イタリア）
P1（H）：ドルトムント（ドイツ）
P1（A）：レアル・マドリード（スペイン）
P2（H）：ベンフィカ（ポルトガル）
P2（A）：ビジャレアル（スペイン）
P3（H）：スポルティング（ポルトガル）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：パフォス（キプロス）
P4（A）：モナコ（フランス）
▼フランクフルト（ドイツ）
P1（H）：リヴァプール（イングランド）
P1（A）：バルセロナ（スペイン）
P2（H）：アタランタ（イタリア）
P2（A）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P3（H）：トッテナム・ホットスパー（イングランド）
P3（A）：ナポリ（イタリア）
P4（H）：ガラタサライ（トルコ）
P4（A）：カラバフ（アゼルバイジャン）
▼クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P1（H）：バルセロナ（スペイン）
P1（A）：バイエルン（ドイツ）
P2（H）：アーセナル（イングランド）
P2（A）：アタランタ（イタリア）
P3（H）：マルセイユ（フランス）
P3（A）：スポルティング（ポルトガル）
P4（H）：モナコ（フランス）
P4（A）：カイラト（カザフスタン）
【ポット3】
▼トッテナム・ホットスパー（イングランド）
P1（H）：ドルトムント（ドイツ）
P1（A）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P2（H）：ビジャレアル（スペイン）
P2（A）：フランクフルト（ドイツ）
P3（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：コペンハーゲン（デンマーク）
P4（A）：モナコ（フランス）
▼PSV（オランダ）
P1（H）：バイエルン（ドイツ）
P1（A）：リヴァプール（イングランド）
P2（H）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P2（A）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P3（H）：ナポリ（イタリア）
P3（A）：オリンピアコス（ギリシャ）
P4（H）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P4（A）：ニューカッスル（イングランド）
▼アヤックス（オランダ）
P1（H）：インテル（イタリア）
P1（A）：チェルシー（イングランド）
P2（H）：ベンフィカ（ポルトガル）
P2（A）：ビジャレアル（スペイン）
P3（H）：オリンピアコス（ギリシャ）
P3（A）：マルセイユ（フランス）
P4（H）：ガラタサライ（トルコ）
P4（A）：カラバフ（アゼルバイジャン）
▼ナポリ（イタリア）
P1（H）：チェルシー（イングランド）
P1（A）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P2（H）：フランクフルト（ドイツ）
P2（A）：ベンフィカ（ポルトガル）
P3（H）：スポルティング（ポルトガル）
P3（A）：PSV（オランダ）
P4（H）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P4（A）：コペンハーゲン（デンマーク）
▼スポルティング（ポルトガル）
P1（H）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（A）：バイエルン（ドイツ）
P2（H）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P2（A）：ユヴェントス（イタリア）
P3（H）：マルセイユ（フランス）
P3（A）：ナポリ（イタリア）
P4（H）：カイラト（カザフスタン）
P4（A）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
▼オリンピアコス（ギリシャ）
P1（H）：レアル・マドリード（スペイン）
P1（A）：バルセロナ（スペイン）
P2（H）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P2（A）：アーセナル（イングランド）
P3（H）：PSV（オランダ）
P3（A）：アヤックス（オランダ）
P4（H）：パフォス（キプロス）
P4（A）：カイラト（カザフスタン）
▼スラヴィア・プラハ（チェコ）
P1（H）：バルセロナ（スペイン）
P1（A）：インテル（イタリア）
P2（H）：アーセナル（イングランド）
P2（A）：アタランタ（イタリア）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：トッテナム・ホットスパー（イングランド）
P4（H）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
P4（A）：パフォス（キプロス）
▼ボデ／グリムト（ノルウェー）
P1（H）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（A）：ドルトムント（ドイツ）
P2（H）：ユヴェントス（イタリア）
P2（A）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P3（H）：トッテナム・ホットスパー（イングランド）
P3（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P4（H）：モナコ（フランス）
P4（A）：ガラタサライ（トルコ）
▼マルセイユ（フランス）
P1（H）：リヴァプール（イングランド）
P1（A）：レアル・マドリード（スペイン）
P2（H）：アタランタ（イタリア）
P2（A）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P3（H）：アヤックス（オランダ）
P3（A）：スポルティング（ポルトガル）
P4（H）：ニューカッスル（イングランド）
P4（A）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
【ポット4】
▼コペンハーゲン（デンマーク）
P1（H）：ドルトムント（ドイツ）
P1（A）：バルセロナ（スペイン）
P2（H）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P2（A）：ビジャレアル（スペイン）
P3（H）：ナポリ（イタリア）
P3（A）：トッテナム・ホットスパー（イングランド）
P4（H）：カイラト（カザフスタン）
P4（A）：カラバフ（アゼルバイジャン）
▼モナコ（フランス）
P1（H）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P1（A）：レアル・マドリード（スペイン）
P2（H）：ユヴェントス（イタリア）
P2（A）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P3（H）：トッテナム・ホットスパー（イングランド）
P3（A）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P4（H）：ガラタサライ（トルコ）
P4（A）：パフォス（キプロス）
▼ガラタサライ（トルコ）
P1（H）：リヴァプール（イングランド）
P1（A）：マンチェスター・シティ（イングランド）
P2（H）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P2（A）：フランクフルト（ドイツ）
P3（H）：ボデ／グリムト（ノルウェー）
P3（A）：アヤックス（オランダ）
P4（H）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P4（A）：モナコ（フランス）
▼ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
P1（H）：インテル（イタリア）
P1（A）：バイエルン（ドイツ）
P2（H）：アタランタ（イタリア）
P2（A）：アトレティコ・マドリード（スペイン）
P3（H）：マルセイユ（フランス）
P3（A）：PSV（オランダ）
P4（H）：ニューカッスル（イングランド）
P4（A）：ガラタサライ（トルコ）
▼カラバフ（アゼルバイジャン）
P1（H）：チェルシー（イングランド）
P1（A）：リヴァプール（イングランド）
P2（H）：フランクフルト（ドイツ）
P2（A）：ベンフィカ（ポルトガル）
P3（H）：アヤックス（オランダ）
P3（A）：ナポリ（イタリア）
P4（H）：コペンハーゲン（デンマーク）
P4（A）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
▼アスレティック・ビルバオ（スペイン）
P1（H）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P1（A）：ドルトムント（ドイツ）
P2（H）：アーセナル（イングランド）
P2（A）：アタランタ（イタリア）
P3（H）：スポルティング（ポルトガル）
P3（A）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P4（H）：カラバフ（アゼルバイジャン）
P4（A）：ニューカッスル（イングランド）
▼ニューカッスル（イングランド）
P1（H）：バルセロナ（スペイン）
P1（A）：パリ・サンジェルマン（フランス）
P2（H）：ベンフィカ（ポルトガル）
P2（A）：レヴァークーゼン（ドイツ）
P3（H）：PSV（オランダ）
P3（A）：マルセイユ（フランス）
P4（H）：アスレティック・ビルバオ（スペイン）
P4（A）：ユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）
▼パフォス（キプロス）
P1（H）：バイエルン（ドイツ）
P1（A）：チェルシー（イングランド）
P2（H）：ビジャレアル（スペイン）
P2（A）：ユヴェントス（イタリア）
P3（H）：スラヴィア・プラハ（チェコ）
P3（A）：オリンピアコス（ギリシャ）
P4（H）：モナコ（フランス）
P4（A）：カイラト（カザフスタン）
▼カイラト（カザフスタン）
P1（H）：レアル・マドリード（スペイン）
P1（A）：インテル（イタリア）
P2（H）：クラブ・ブルッヘ（ベルギー）
P2（A）：アーセナル（イングランド）
P3（H）：オリンピアコス（ギリシャ）
P3（A）：スポルティング（ポルトガル）
P4（H）：パフォス（キプロス）
P4（A）：コペンハーゲン（デンマーク）