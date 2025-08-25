ÀàÅð¡¢ÌµÄÂ¾è¼Ö¡¢ÉÔÀµÆþ¾ì...ÂçºåËüÇî¤ÇËü°ú¤¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡É»£¤êÅ´¥°¥ë¡¼¥×¡É¤Î¡Ö°¹Ô¤Î¿ô¡¹¡×
£¶·î26ÆüÀµ¸á²á¤®¡¢ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤Ê¤É111ÅÀ¡Ê·×Ìó41Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤òËü°ú¤¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢£··î¤Þ¤Ç¤ËÂç³ØÀ¸¤ÎÊ¿¸¶ÍºÂçÈï¹ð¡Ê20¡Ë¡¢ÌÚÂ¼ºÌ¿ÍÈï¹ð¡Ê22¡Ë¡¢À¥´ÖÍÛ¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤Î£³¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï¤¢¤é¤¿¤Ë¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿ÅìµþÅÔ¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦Ì¾¼èÍø¶³ÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¡¢Ìµ¿¦¤Î¹ÓËÒ¸¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê21¡Ë¤Î£²¿Í¤ò£¸·î13Æü¤Þ¤Ç¤ËÀàÅð¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¡¢Æ±15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Âç³ØÀ¸¤Î²ÏÌî¾½ÇîÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¤òÆ±ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¡Ö£¶¿Í¤Ï»Ò¤É¤âÉþ¥á¡¼¥«¡¼¡Ø¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬ºÆÈÎ¤µ¤ì¤ëÆü¤òÁÀ¤¤¡¢Æüµ¢¤ê¤ÇËüÇî²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÏÅ¾Çä¤¹¤ì¤Ð¹â¤¯Çä¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Èà¤éÍÆµ¿¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¤Ï²áµî¤Ë¤âËüÇî²ñ¾ì¤ÇËü°ú¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÎÌ¤òÅð¤ó¤À¡£
¼êÄó¤²¥«¥Ð¥ó¤Ë¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤äÀð»Ò¡¢¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤Ê¤É¤òµÍ¤á¹þ¤ß¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÍÂ¤±¤ë¤È¡¢ÊÌ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë°ÜÆ°¡£¤µ¤é¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¼êÅö¤¿¤ê¼¡Âè¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼ê¸ý¤¬ÂçÃÀ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿µÒ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤ì¡¢Å¹°÷¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤ÆÈÈ¹Ô¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁÜºº´Ø·¸¼Ô¡Ë
¸½¾ì¤Ç£²¿Í¤¬Å¹°÷¤Ë¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¤¤¤¿£´¿Í¤ÏÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿²ÏÌîÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤ÎÅ·°æÎ¢¤«¤é¡¢Ìó50ÅÀ¤ÎËüÇî´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£¶¿Í¤ÏÁ´°÷¤¬Å´Æ»¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¼ñÌ£¤È¤¹¤ë¡È»£¤êÅ´¡ÉÃç´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬·×²è¤òÎ©¤Æ¡¢Ãç´Ö¤ËËü°ú¤¤ò»ý¤Á¤«¤±¤¿¡£Ìµ¿¦¤ÎÃË¤ò½ü¤¯£µ¿Í¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼óÅÔ·÷¤ÎÃæ·ø»äÂç¤ËÄÌ¤¦Âç³ØÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬½Å¤Í¤¿¤µ¤é¤Ê¤ë°¹Ô
Á°½Ð¤È¤ÏÊÌ¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤¬£¶¿Í¤ÎÍ¾ºá¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö»ö·ïÅöÆü¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤é¤ÏÅìµþ±Ø¤Ë½¸¹ç¡£150±ß¤ÎÆþ¾ì·ô¤Ç¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê¡¢¼Ö¾¸¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼ÖÆâ¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¿À¸Í±Ø¤Ç²¼¼Ö¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ø¤È¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¿À¸Í±Ø¤Ï»£¤êÅ´¤Î´Ö¤Ç¡ÈÌµÄÂ¾è¼Ö¤¬¥Ð¥ì¤Ë¤¯¤¤±Ø¡É¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¡¢£¶¿Í¤Ï±Ø°÷¤ÎÌÜ¤òÅð¤ó¤ÇÊÌ¡¹¤Ë²þ»¥¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÌµÄÂ¾è¼Ö¤Ç²ñ¾ì¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¡¢Æþ¾ì»þ¤Ë¤Þ¤¿¤âºá¤òÈÈ¤¹¡£
¡ÖÂç¿ÍÎÁ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢12¡Á17ºÐ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ØÃæ¿ÍÎÁ¶â¡Ù¤ÇÆþ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Æþ¾ì¥²¡¼¥È¤ÇÇ¯Îð³ÎÇ§¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤Î£Ñ£Ò¥³¡¼¥É¤µ¤¨¤«¤¶¤»¤Ð¡¢·¸°÷¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
ÀàÅð¡¢ÌµÄÂ¾è¼Ö¡¢ÉÔÀµÆþ¾ì¤È¡¢¼¡¡¹¤È°¹Ô¤ò½Å¤Í¤¿¡È»£¤êÅ´¡É¥°¥ë¡¼¥×¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤¦¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ÊËüÇî²ñ¾ì¤Ë¶á¤¤¡Ë¿·Âçºå±Ø¤Ï·ÙÈ÷¤¬¸·¤·¤¤¤«¤é¡¢¿·¿À¸Í±Ø¤Ç¹ß¤ê¤¿¡£»£¤êÅ´¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÅ´Æ»¤Ç½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÂÎ¡¢¥¥»¥ë¤Ç¤¹¡£»£¤êÅ´¤ÎÃç´ÖÆâ¤Ç¤ÏÌµÄÂ¾è¼Ö¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡×
ËüÇî¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»£¤êÅ´Ãç´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌÂÏÇÀéËü¡£À¤¤ÎÃæ¤ò¥Ê¥á¤¤Ã¤¿£¶¿Í¤ËË¡¤ÎÅ´ÄÈ¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¡£