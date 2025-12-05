大阪・関西万博の大屋根リング解体作業が開始 地震の復興住宅に再利用へFNNプライムオンライン

大阪・関西万博の大屋根リング解体作業が開始 地震の復興住宅に再利用へ

  • 大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」の解体作業が始まった
  • 博覧会協会によると、2027年8月までに解体工事が終わる予定だという
  • 一部が能登半島の復興住宅に再利用され、北東の200mは保存されるとのこと
