ニューストップ > 国内ニュース > 大阪・関西万博の大屋根リング解体作業が開始 地震の復興住宅に再利… 大阪・関西万博(2025年) 再利用 大阪市 時事ニュース FNNプライムオンライン 大阪・関西万博の大屋根リング解体作業が開始 地震の復興住宅に再利用へ 2025年12月5日 18時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」の解体作業が始まった 博覧会協会によると、2027年8月までに解体工事が終わる予定だという 一部が能登半島の復興住宅に再利用され、北東の200mは保存されるとのこと 記事を読む 関連の最新ニュース 大阪・関西万博(2025年) 記事時間 大阪・関西万博の大屋根リング解体作業が開始 地震の復興住宅に再利用へ 記事時間 11/22 20:32 竹中平蔵氏、万博を批判していた人たちにチクリ「反省の弁聞きたい」 記事時間 11/19 17:46 万博の「未販売チケット」は「協会側に責任」販売業者が博覧会協会を提訴 おすすめ記事 【速報】2024年に関東で相次いだ一連の「闇バイト」広域強盗事件 事件全体の指示役か…男4人を逮捕 全容解明へ 2025年12月5日 10時0分 中国人踏切死亡で賠償請求 外国語表示なく誤認と主張 2025年12月5日 23時51分 【独自】渡辺渚さんを脅迫の疑いで32歳女を書類送検 警視庁 渡辺さんの写真集に包丁置いた写真を投稿…「行きすぎた行為で申し訳ない」 2025年12月5日 15時37分 冬のボーナスを現金で支給する銀行 計1億5000万円を手渡し 平均支給額は過去最高 佐賀 2025年12月5日 16時25分 〈このハゲーっ！〉豊田真由子氏がまたもや“事件”を起こしていた！ 「要望が通らないと態度を豹変させ、大声を張り上げて…」 2025年12月5日 5時40分