竹中平蔵氏、万博を批判していた人たちにチクリ「反省の弁聞きたい」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 経済学者の竹中平蔵氏が22日にYouTubeチャンネルを更新した
  • 大阪・関西万博について総括し、「経済効果は2兆円」などと強調
  • 反対していた人たちに関しては「反省の弁の一つも聞きたい」と語った
大阪・関西万博(2025年)

