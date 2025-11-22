ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 竹中平蔵氏、万博を批判していた人たちにチクリ「反省の弁聞きたい」 大阪・関西万博(2025年) 竹中平蔵 スポニチアネックス 竹中平蔵氏、万博を批判していた人たちにチクリ「反省の弁聞きたい」 2025年11月22日 20時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 経済学者の竹中平蔵氏が22日にYouTubeチャンネルを更新した 大阪・関西万博について総括し、「経済効果は2兆円」などと強調 反対していた人たちに関しては「反省の弁の一つも聞きたい」と語った 記事を読む 関連の最新ニュース 大阪・関西万博(2025年) 記事時間 竹中平蔵氏、万博を批判していた人たちにチクリ「反省の弁聞きたい」 記事時間 11/19 17:46 万博の「未販売チケット」は「協会側に責任」販売業者が博覧会協会を提訴 記事時間 11/15 12:01 大阪万博アートディレクターが重大発表予告→万博ロス勢歓喜「胸熱」 おすすめ記事 安倍元首相銃撃の山上被告公判にメッセンジャー・黒田「生い立ちの話とはまったく別の問題」 2025年11月20日 16時36分 堀江貴文氏、Ｎ党・立花容疑者逮捕「されるんじゃないのと思ってた」「県警怒らせたのが原因」と私見 元秘書のＮ党・斉藤議員には同情 2025年11月16日 12時40分 「田舎のヤンキーでもあるまいし」国民・榛葉幹事長が両手ポケットの中国局長をチクリ 「政権の枠組みが変わり、中国焦っているのでは」 2025年11月21日 17時52分 箕輪厚介氏「光文社訴えました」報告 「人の私生活食い物にするクソビジネス」終結宣言 2025年11月17日 8時48分