大阪・関西万博は2025年10月13日に閉幕し、「万博ロス」も広がっているが、実は1年半後に『万博』が横浜でまた開催される!? 14日放送の「THE TIME,」（TBS系）で、総合司会の安住紳一郎アナが伝えた。安住アナ「あまり知られていないと思いますけど...」安住アナによると、万博には今回の大阪万博のような規模もケタ違いの登録博、沖縄海洋博、つくば科学博にようにテーマを絞った認定博があるが、さらに認定博の中の国際園芸博（