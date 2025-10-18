ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 古市憲寿氏、万博閉幕で疑問「何にも考えてないんですよ、レガシーの… 大阪・関西万博(2025年) 古市憲寿 時事ニュース 東スポWEB 古市憲寿氏、万博閉幕で疑問「何にも考えてないんですよ、レガシーのこと」 2025年10月18日 18時31分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 古市憲寿氏が18日の番組で、閉幕した大阪・関西万博について語った 「問題はこの後」として、議論が煮詰まっていないことへの不安を吐露 「何にも考えてないんですよ、レガシーのこと。それが頭悪すぎる」と述べた 記事を読む 関連の最新ニュース 大阪・関西万博(2025年) 記事時間 古市憲寿氏、万博閉幕で疑問「何にも考えてないんですよ、レガシーのこと」 記事時間 10/17 09:56 大阪市内で2日間「アフター万博」を開催「世界横丁」の追加情報を発表 記事時間 10/16 20:11 大阪万博の公式キャラ・ミャクミャク 吉村知事が驚きの「経済効果」語る おすすめ記事 大阪・関西万博 閉幕「レガシー、どう継承？」分断の時代に見せた“世界のリアル” 2025年10月15日 2時0分 藤原紀香、万博日本館閉館宣言「小さな種が未来に向かって大きな花へと咲き誇りますように」 2025年10月13日 22時6分 万博を愛する辛坊治郎氏、大阪・関西万博は「２万点」「過去もっともよくできた万博」と賛辞 2025年10月13日 17時42分 皆藤愛子 おひとりさま万博を満喫、2度目は親友と…「終わってしまうのさみしすぎて泣きそう」 2025年10月12日 18時6分 万博閉幕 理念と成果を未来への遺産に 2025年10月13日 5時0分