【WWE】RAW（8月18日・日本時間19日／ペンシルベニア州・フィラデルフィア）

【映像】女性ファンが「衝撃コスプレ」 “名スピーチ”の最中に

現役王者の悪女レスラーが妊娠に伴う戦線離脱を発表した名スピーチに会場は拍手喝采。そんな中、カメラが捉えた熱狂的女性ファンの個性的すぎる衣装に「すごい格好だな」「スプレイヤー」「CAUTIONコスプレｗ」など注目が集まる一幕があった。

ナオミは先週のタイトル戦を欠場。理由は明かされないままだったが、この日、夫で同じくスーパースターのジミー・ウーソとの間に子どもを授かっていることを公表した。キャリアのピークで訪れた突然の転機にファンからは驚きの声が相次ぐ。それでも“稀代の悪女”にスタンディングオベーションが送られる異例の光景となった。

リング上にはGMのアダム・ピアースも登場。「本当に嬉しい！おめでとう！」と祝福ムードに包まれるなか、タイトル返上を求められたナオミは「ベルトは渡せねえよ！とっとと失せろ！」と塩対応。ヒールキャラを崩さぬ姿勢にファンも「王者にふさわしい！」と声援を送り、「ベイビー・ウーソ」コールが会場を包んだ。

下ネタや毒舌を交えながらも力強いマイクで戦線離脱を発表したナオミは、「私が戻るまで好きにしろ」「9カ月後、授乳しながらでも戻る」「戻ってから続きをやるぞ」とキレッキレの言葉を残し、王座のベルトをリング中央に置いて退場した。

ダークヒロイン的人気を象徴する光景もあった。観客席にはナオミの衣装に象徴される「CAUTION」が全身に配された独創的すぎるコスプレファンが現れ、ファンからは「すごい格好だな」「CAUTIONコスプレｗ」と驚きの声が。さらにその印象的な姿が公式SNSで紹介されると「ナオミ2号だ！」「ヒールなのに真似したくなる存在」と大盛り上がりとなった。ブーイングからリスペクトへ――ファンの意識の変化が表れていた。

突然の戦線離脱は大きな衝撃を与えたが、ナオミ自身は「今は出産後もキャリアを続けられる」と強調。1年半の産休を経て復帰したベッキー・リンチの前例を称えながら、再びリングに戻る決意を語った。（ABEMA／WWE『RAW』）