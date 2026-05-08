今月の注目雑誌から、魅力的な付録「クリームソーダのぬいぐるみパスケース」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon） All About

限定アイテム「にっこりーノ」の付録 パスケースやポーチなど3WAY仕様

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 永岡書店の「にっこりーノクリームソーダのぬいぐるみパスケース」
  • パスケース・ポーチ・キーホルダーとして使える3WAY仕様が魅力
  • パスケースのポケット部分には、個人情報を隠せるオリジナルカードが1枚
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