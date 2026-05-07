『猿の惑星』シリーズの新作映画に、『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』のマット・シャックマン監督が就任したことがわかった。米が報じている。 新作は20世紀スタジオで企画が進められているもので、脚本は『猿の惑星／キングダム』（2024）のジョシュ・フリードマンが執筆する。フリードマンはシャックマン監督の『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』にも参加しており、