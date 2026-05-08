WHO（世界保健機関）は、ハンタウイルスへの感染が確認され死亡した女性と接触し、入院していたオランダの航空会社「KLMオランダ航空」の客室乗務員が「陰性だった」と発表しました。これはロイター通信が報じたもので、客室乗務員は感染の疑いがある症状で、アムステルダムの病院に入院していましたが、「陰性だった」と発表されました。