NewJeans・ミンジの誕生日を所属事務所ADORが公式に祝福し、グループ復帰への期待が高まっている。5月7日、NewJeansの公式インスタグラムには「HAPPY MINJI DAY」というメッセージとともに、数枚の写真が投稿された。【関連】ミンジ、誕生日カフェに登場公開された写真には、ミンジがクッキーを作る様子が収められている。生地をこねる基本的な作業から、クッキーの型抜き、そしてラッピングに至るまでの工程が捉えられている。ハ