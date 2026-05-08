トランプ米大統領が7日（現地時間）、ホルムズ海峡で発生したイランとの交戦にもかかわらず、イランとの停戦は維持されていると明らかにした。トランプ大統領はこの日、米軍とイラン軍の交戦後、米ABCニュースの電話インタビューで「停戦は続いている」とし「現在、効力がある」と述べた。また、トランプ大統領はイランに対する今回の攻撃について「軽い警告性の打撃（love tap）にすぎない」と表現した。米国の「解放プロジェクト