【HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)】 発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年4月25日 価格：7,700円 ジャンル：プラモデル サイズ：全高約200mm 今回レビューするのは「HG 1/144 Ξガンダム (機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女)」です。このガンプラは、海外