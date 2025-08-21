『スタンド・バイ・ミー』のベースラインをサンプリングしたヒット曲『ビューティフル・ガールズ』で知られる米歌手ショーン・キングストン(35)が、総額100万ドル（約1億5000万円）以上の高級品詐欺に関与したとして15日、米連邦裁判所から懲役3年半の判決を受けた。母親のジャニス・ターナーも同様の罪で先月、懲役5年の判決を受けている。



親子は、銀行送金を装った偽の証明書を使い、高級車や宝飾品、巨大LEDテレビなどを不正に入手。2024年5月には自宅捜索を受け、逮捕された。



裁判では、キングストンが自身の有名人としての地位を利用し、売り手にSNSでの宣伝を約束するなどして信用を得ていたことが明らかにされた。判決当日、キングストンは法廷で謝罪し、「学びを得た」と述べたが、健康上の理由による後日の収監申請は却下され、その場で拘束された。



弁護人は「多くの被害者にはすでに返済が済んでおり、今後も前向きに進んでいく」とコメント。現在、控訴の可能性も検討されている。



叔父はジャマイカの国民的歌手ブジュ・バントン。



（BANG Media International／よろず～ニュース）