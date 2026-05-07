さまざまな作品で“メロい”キャラクターが人気を呼んでいる令和のエンタメ界隈。そのなかでも圧倒的な勢いを感じさせるのが、キツネをモチーフとしたキャラクターたちだ。もはやキツネ＝メロいというお約束が鉄板となりつつあるのかもしれない。 参考：GW興行に異変あり？例年並みの『名探偵コナン』と伸び悩む『スーパーマリオ』 たとえば4月24日から全国ロードショーが始ま