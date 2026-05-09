部活の遠征先に向かう高校生ら21人が死傷したバス事故で、8日、新たな動きがありました。バス会社と高校側との間で説明の食い違いが起きています。そこで、今回の#みんなのギモンでは、「バス事故“食い違い”責任はどこに？」をテーマに解説します。◇警察は8日朝、高校生らが乗ったマイクロバスを手配したバス会社「蒲原鉄道」に家宅捜索に入り、道路運送法違反も視野に捜査を進めています。6日、新潟市の北越高校・男子ソ